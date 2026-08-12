Ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội Giết người, Cướp tài sản, Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Theo điều tra, do túng quẫn, cần tiền tiêu xài, Nguyễn Thế Du (49 tuổi, trú Tây Ninh) đã chủ mưu, lôi kéo Lê Thành Phúc (44 tuổi), Nguyễn Duy Khánh (32 tuổi) và Lê Tấn Bửu (43 tuổi) sang Campuchia gây án. Du nhắm đến một cửa hàng tạp hóa kết hợp thu đổi ngoại tệ tại TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, nơi đã được người này khảo sát từ trước.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Lê Tấn Bửu, Nguyễn Thế Du, Lê Thành Phúc. Ảnh: Bộ Công an

Khoảng 20h ngày 7/7, thấy cửa hàng của gia đình ông Sam Hak vắng khách, đã đóng cửa, nhóm của Du xông vào khống chế những người bên trong. Các nghi phạm dùng bình xịt hơi cay, dây thừng và băng keo trói tay, bịt miệng, tấn công các nạn nhân đến bất tỉnh để cướp tài sản.

Ông Sam Hak tử vong tại chỗ, vợ và con gái bị thương nhẹ. Nhóm này chiếm đoạt khoảng 100.000 USD, 30 lượng vàng, 600 triệu đồng và ba điện thoại di động.

Sau khi gây án, nhóm nghi phạm chạy xe máy khoảng 30km để chia tài sản, rồi thuê ôtô đến khu vực cửa khẩu Bình Hiệp, Tây Ninh. Tại đây, họ thuê Đoàn Phương Tâm (35 tuổi, người có hai tiền án) dùng xe máy chở qua các đường mòn biên giới, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Các đối tượng: Đoàn Phương Tâm (áo đen) và Nguyễn Hải Âu. Ảnh: Bộ Công an

Khi về Việt Nam, Lê Tấn Bửu gặp bạn là Nguyễn Hải Âu (43 tuổi, có tiền án về tội Tổ chức đánh bạc) để nhờ giúp đỡ. Biết Bửu liên quan vụ án, Âu vẫn nhờ người quen thuê nhà nghỉ tại TP Bảo Lộc, Lâm Đồng để người này lẩn trốn.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất xuyên biên giới, Cục Cảnh sát hình sự báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án nhanh chóng xác định nơi lẩn trốn, bắt giữ các nghi phạm và thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai sau khi cướp tài sản đã dùng tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Cục Cảnh sát hình sự đã thu hồi một phần tài sản để bảo đảm quyền lợi của bị hại.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thế Du, Lê Thành Phúc và Lê Tấn Bửu về tội Giết người, Cướp tài sản; Đoàn Phương Tâm về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép; Nguyễn Hải Âu về tội Che giấu tội phạm; Nguyễn Duy Khánh về tội Không tố giác tội phạm.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý các bị can theo quy định.