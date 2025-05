Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 3/5 cho biết đơn vị này phát hiện trên một số sàn giao dịch thương mại điện tử, website, mạng xã hội đang kinh doanh, quảng cáo 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Dáng xuân Phục linh Gold và Best Slim Collagen.

Ngày 29/4, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn về việc giám sát, thu hồi 2 sản phẩm nêu trên do có chứa chất cấm sibutramine.

Hai sản phẩm bị phát hiện chứa chất cấm sibutramine. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dáng xuân Phục linh Gold chưa được công bố, số giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố ghi trên bao bì không đúng.

Trên sàn thương mại điện tử, Dáng xuân Phục linh Gold được quảng cáo giúp giảm cân an toàn, đốt cháy chất béo, giảm cảm giác thèm ăn. Sản phẩm được rao bán với giá từ 400.000 - 550.000 đồng/hộp 30 viên.

Trong khi đó, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Best slim collagen do Công ty TNHH Thiết bị y tế Hoa Anh Đào công bố, đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố ngày 7/5/2019. Tuy nhiên, công ty này báo cáo không nhập khẩu lô sản phẩm Best Slim Collagen (Lot/production should be used before #29L367-01/2027).

Best Slim Collagen được giới thiệu tương tự Dáng xuân Phục linh Gold nhưng giá bán cao hơn, có thể tới 900.000 đồng/hộp 40 viên.

Để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, ngày 2/5, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn đề nghị một số đơn vị phối hợp trong công tác quản lý các sản phẩm vi phạm về an toàn thực phẩm.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) tháo gỡ nội dung quảng cáo 2 sản phẩm trên các sàn giao dịch thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện tử; tăng cường quản lý, không để các sản phẩm giả, đã bị thu hồi được bán trên các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) được đề nghị tháo gỡ nội dung quảng cáo các sản phẩm trên trên các webiste, đồng thời yêu cầu Facebook, YouTube đóng các quảng cáo sản phẩm trên.

Cơ quan của Bộ Y tế đề nghị Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tăng cường công tác quản lý thị trường; kiểm soát việc lưu hành các sản phẩm nêu trên, kịp thời xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định.