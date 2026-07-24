Ngày 24/7, thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn vừa ký quyết định truy tặng bằng khen cho Thượng sĩ Kpă Thiêp (SN 2006, trú tại làng Tào Roòng, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai), thuộc Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Thượng sĩ Kpă Thiêp đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, dũng cảm cứu người gặp nạn tại khu vực làng Tai Pêr, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

Thượng sĩ Kpă Thiêp. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 12h ngày 20/7, trong khi từ rẫy trở về qua đoạn đường thuộc làng Tai Pêr, xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai), quân nhân Kpă Thiêp phát hiện 2 người dân là R.M.V. (SN 1999) và R.L.H.N. (SN 1996) bị điện giật, nguy hiểm đến tính mạng.

Không chút do dự, anh lao vào kéo hai nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, chính anh lại bị điện giật ngất xỉu, dẫn đến tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ việc, chiến sĩ Kpă Thiêp được đơn vị cho nghỉ phép về thăm gia đình theo quy định. Trước hành động dũng cảm, quên thân cứu người gặp nạn, ngày 21/7, Đại tá Bùi Thế Tài, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34), đã ký quyết định truy thăng quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ đối với quân nhân Kpă Thiêp.