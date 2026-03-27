Ngày 27/3, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại tá Trần Minh Trúc - Phó giám đốc Công an tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thân nhân thiếu tá Nguyễn Xuân Hải.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa trao sổ tiết kiệm trị giá 295,3 triệu đồng cho con của thiếu tá Nguyễn Xuân Hải. Số tiền do đoàn viên, thanh niên trong toàn lực lượng đóng góp, nhằm chia sẻ, động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Như VietNamNet đã thông tin, thiếu tá Nguyễn Xuân Hải trước đây công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Diên Khánh (cũ). Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, anh tình nguyện nhận nhiệm vụ tại Công an xã Diên Lâm.

Rạng sáng 21/3, trong quá trình trinh sát tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực sông Cái (đoạn qua thôn Đồng Trăn 3, xã Diên Lâm), anh cùng đồng đội phát hiện một bè neo đậu sát bờ có dấu hiệu nghi vấn. Khi những người trên bè điều khiển phương tiện ra giữa sông để bỏ chạy, anh bơi theo nhằm ngăn chặn, nhưng không may bị đuối nước, mất tích.



Công an xã Diên Lâm phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm. Đến sáng cùng ngày, thi thể thiếu tá Hải được tìm thấy.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, sự hy sinh của thiếu tá Nguyễn Xuân Hải là mất mát lớn đối với lực lượng, gia đình và người dân địa phương. Anh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, dũng cảm, không quản hiểm nguy trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.