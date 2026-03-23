Ngày 22/3, căn nhà nhỏ trên đường Bồ Đề, xã Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) của bố mẹ Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải đón những dòng người lặng lẽ nối nhau đến thắp hương tiễn biệt người chiến sĩ vừa hy sinh.

Bên linh cữu, chị Lê Thị Thùy Hân, vợ Thiếu tá Hải, ôm chặt đứa con thơ, thỉnh thoảng đưa tay chạm vào di ảnh chồng, nấc nghẹn trong tiếng khóc. Đến lúc này, chị vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng “chồng mình đã ra đi”.

Chị Hân chia sẻ, vợ chồng chị từng gặp khó khăn về đường con cái, sau khi kết hôn năm 2020 đến nay mới có bé gái 8 tháng tuổi. Cuộc sống không dư dả, hai vợ chồng tá túc tại nhà bố mẹ chồng ở xã Diên Khánh. Hiểu nghề công an vất vả, thường xuyên đối mặt nguy hiểm, chị luôn động viên chồng tập trung, hoàn thành công tác.

Năm 2022, chồng chị nhập học khóa Điều tra hình sự Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và đã hoàn thành chương trình, đủ điều kiện tốt nghiệp đúng hạn. Theo kế hoạch, ngày 23/3, Trường tổ chức lễ trao bằng cho khóa 2022, trong đó có anh Hải. Vậy mà anh đã anh dũng hy sinh khi ngày nhận bằng cận kề.

Chị Hân kể, anh Hải luôn mong muốn phấn đấu trong công việc, sau đó mới tính chuyện nhà cửa. Năm trước, với số tiền dành dụm và vay mượn ngân hàng, người thân, hai vợ chồng dựng căn nhà cấp 4 còn chưa kịp hoàn thiện.

“Bao dự định còn dang dở, sao anh nỡ bỏ mẹ con em?”, chị nghẹn ngào. Bé con ngơ ngác, ôm chặt cổ mẹ.

Ở gần đó, mẹ Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, bà Phan Thị Tuyết Sương, chìm trong nỗi đau mất con, khiến những người đến viếng không khỏi xót xa. Sức khỏe yếu, lại bỏ ăn uống, bà thở đứt quãng giữa những tiếng khóc nghẹn.

Bà Sương kể, dù cơ quan không xa nhà nhưng anh Hải rất nghiêm túc chấp hành kỷ luật, nhiều hôm chỉ ghé về chốc lát rồi lại đi.

Gần 21h tối 20/3, anh Hải gọi về hỏi nhà còn gì ăn không, bà vội hâm lại thức ăn. Anh về ăn vội bát cơm rồi trở lại cơ quan. Hiểu đặc thù công việc của con, bà không hỏi thêm.

Ai có ngờ đó lại là lần cuối mẹ con gặp nhau. Sáng hôm sau, tim bà thắt lại khi nhận tin con trai đã hy sinh.

Trong ký ức của mẹ, anh Hải là người con hiền lành, hiếu thảo, được mọi người quý mến. Dù công việc bận rộn, thường xuyên đi sớm về khuya nhưng anh luôn dành sự quan tâm cho gia đình.

Cha anh sức khỏe yếu, mỗi tuần phải chạy thận 3 lần tại bệnh viện. Đúng dịp 28 Tết vừa qua, chị gái anh không may gặp tai nạn, bị chấn thương sọ não. Anh trở thành chỗ dựa lo toan mọi việc trong nhà.

Mất mát lớn đối với lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải trước đây công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Diên Khánh (cũ). Thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, anh tình nguyện về nhận nhiệm vụ tại Công an xã Diên Lâm.

Rạng sáng 21/3, anh Hải cùng đồng đội trinh sát tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăn 3 (xã Diên Lâm), phát hiện một chiếc bè neo đậu sát bờ có dấu hiệu bất thường. Khi những người trên bè kéo phương tiện ra giữa sông để bỏ chạy, anh bơi theo nhằm giữ lại phương tiện vi phạm, nhưng không may bị đuối nước, chìm và mất tích.

Công an xã Diên Lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm. Đến sáng cùng ngày, thi thể Thiếu tá Hải được tìm thấy.

Thiếu tá Võ Văn Chiến - Phó trưởng Công an xã Diên Lâm cho biết, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải là cán bộ trẻ, năng động, bản lĩnh, hòa đồng với đồng đội và được mọi người yêu quý. Trong công tác chuyên môn, Thiếu tá Hải luôn tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị và địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, sự hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải là mất mát lớn đối với lực lượng Công an tỉnh, gia đình và người dân địa phương. Thiếu tá Hải đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, dũng cảm, không quản nguy hiểm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, truy tìm các đối tượng khai thác cát trái phép; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải.