Trưa 22/3, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tá đối với Đại úy Nguyễn Xuân Hải (33 tuổi, cán bộ Công an xã Diên Lâm), người hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Di ảnh Đại úy Công an Nguyễn Xuân Hải. Ảnh: Xuân Ngọc

Rạng sáng 21/3, Đại úy Nguyễn Xuân Hải cùng đồng đội tuần tra, trinh sát tình hình khai thác khoáng sản trên sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăng 3, xã Diên Lâm, phát hiện một bè neo sát bờ có dấu hiệu khai thác cát trái phép.

Khi bị phát hiện, nhóm người trên bè điều khiển phương tiện ra giữa sông để bỏ chạy. Đại úy Hải bơi theo để tiếp cận, ngăn chặn, song trong quá trình làm nhiệm vụ đã không may bị đuối nước, mất tích.

Đại tá Nguyễn Quân và Đại tá Nguyễn Mậu An, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đến viếng, chia buồn cùng gia đình Đại úy Nguyễn Xuân Hải. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Công an xã Diên Lâm phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm. Đến 7h37 cùng ngày, thi thể anh Hải được tìm thấy.

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sự hy sinh của Đại úy Hải là mất mát lớn đối với lực lượng, gia đình và người dân địa phương. Anh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, dũng cảm, không quản nguy hiểm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đến viếng, chia buồn cùng gia đình Đại úy Nguyễn Xuân Hải. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, truy tìm các nghi can khai thác cát trái phép; đồng thời phối hợp chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình Đại úy Hải.

Đại úy Hải là trụ cột gia đình, hoàn cảnh khó khăn: cha mẹ già yếu, bệnh nặng; vợ chưa có việc làm ổn định; con gái mới 8 tháng tuổi.

Đại úy công an Nguyễn Xuân Hải hy sinh khi làm nhiệm vụ Phát hiện một bè neo đậu sát bờ sông ở Khánh Hòa có dấu hiệu khai thác cát trái phép, đại úy Nguyễn Xuân Hải cùng đồng đội liền kiểm tra, không may bị đuối nước, chìm và mất tích.



