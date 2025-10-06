Ngày 6/10, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp cùng công an các xã, phường truy tìm học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện đóng trên địa bàn xã Mỹ Thuận.

Thông tin ban đầu, chiều 5/10, một số học viên tấn công cán bộ, rồi phá cửa bỏ trốn.

Khi bỏ trốn, các đối tượng chia thành nhiều nhóm nhỏ, tản mác đi dọc đường khu dân cư, cánh đồng ở gần cơ sở cai nghiện và khu vực lân cận gây mất an ninh trật tự.

Công an truy bắt học viên cai nghiện trốn trại. Ảnh: V.P

Theo nguồn tin của VietNamNet, đến 5h ngày 6/10, lực lượng chức năng truy tìm được khoảng 200 đối tượng đưa trở lại cơ sở.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất nếu phát hiện thông tin về các học viên bỏ trốn.