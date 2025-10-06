Ngày 6/10, Công an tỉnh An Giang thông tin chính thức về vụ hàng trăm học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận) trốn khỏi trại.

Theo đó, khoảng 12h48 ngày 5/10, một số học viên tại cơ sở cai nghiện không chấp hành nội quy, quy chế quản lý, xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau gây rối.

Lực lượng chức năng đưa các học viên cai nghiện trở lại trại. Ảnh: Công an xã Vĩnh Trạch

Lợi dụng việc này, một số học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo nhiều người khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài. Theo thống kê của Công an tỉnh, có 314 học viên bỏ trốn.

Đến 8h ngày 6/10, 252 học viên được lực lượng chức năng đưa trở lại cơ sở.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất nếu phát hiện thông tin về các học viên bỏ trốn.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, ngày 6/10, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp cùng công an các xã, phường truy tìm học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện đóng trên địa bàn xã Mỹ Thuận. Thông tin ban đầu, chiều 5/10, một số học viên tấn công cán bộ, rồi phá cửa bỏ trốn.

Khi bỏ trốn, các đối tượng chia thành nhiều nhóm nhỏ, tản mác đi dọc đường khu dân cư, cánh đồng ở gần cơ sở cai nghiện và khu vực lân cận gây mất an ninh trật tự.