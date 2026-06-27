Nghệ An:

Ngày 27/6, Công an xã Quỳnh Anh (Nghệ An) cho biết đang phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh truy tìm người phụ nữ điều khiển xe máy gây tai nạn khiến một cháu bé gãy chân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người phụ nữ điều khiển xe máy gây tai nạn đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Anh rồi bỏ trốn. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 25/6, trên tuyến đường liên thôn Đồng Tâm (thuộc xã Quỳnh Bảng cũ, nay là xã Quỳnh Anh), xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và cháu H.T.A. (4 tuổi, trú trên địa bàn).

Cú va chạm khiến cháu A. gãy xương đùi. Tuy nhiên, thay vì dừng lại đưa nạn nhân đi cấp cứu hoặc trình báo cơ quan chức năng, người phụ nữ điều khiển xe máy đã rời khỏi hiện trường.

Công an xã Quỳnh Anh đề nghị người dân có camera an ninh dọc tuyến đường từ xã Quỳnh Lương (cũ) đến xã Quỳnh Bảng (cũ), hoặc có camera hành trình ghi lại diễn biến vụ việc, cung cấp hình ảnh cho cơ quan công an nhằm sớm xác minh, truy tìm người gây tai nạn.