Theo nội dung clip và bài đăng lan truyền trên mạng xã hội, một người kinh doanh dịch vụ tại một khu vui chơi đã liên tục dùng vòi phun nước về phía khu vực có khách đang ngồi. Người đăng bài cho rằng người này có hành động "đuổi khách" vì thấy quán bên cạnh đông khách hơn.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây bức xúc dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng nếu phản ánh là đúng, hành vi này phản cảm, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Cửa Lò.

Người đàn ông được cho là kinh doanh dịch vụ tại khu vui chơi ở Cửa Lò dùng vòi phun nước về phía khu vực có khách đang ngồi. Ảnh cắt từ clip.

Trước sự việc trên, UBND phường Cửa Lò đã giao Công an phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ diễn biến vụ việc, nguyên nhân và trách nhiệm của các bên.

UBND phường yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện vi phạm, đồng thời báo cáo kết quả xác minh trước ngày 29/6.