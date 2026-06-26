Ngày 26/6, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Lĩnh Nam, Hà Nội cho biết đơn vị đang xác minh, điều tra vụ việc cô gái bị hai đối tượng lạ mặt tấn công, siết cổ, hành hung và nghi sàm sỡ trên đường về nhà vào rạng sáng.

Nạn nhân đến công an phường trình báo. Ảnh: GĐ nạn nhân cung cấp

Trước đó, ngày 25/6, anh Hoàng X.T. đăng tải thông tin trên mạng xã hội cho biết em gái mình là nạn nhân trong vụ việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại khu vực ngõ 49 Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hà Nội).

Theo anh T., khoảng 3h15-3h17 ngày 25/6, sau khi tan ca trở về nhà, em gái anh dừng xe trước cửa để lấy chìa khóa thì bất ngờ bị hai đối tượng tiếp cận từ phía sau. Nạn nhân cho biết cả hai đối tượng đều cầm hung khí, được mô tả là dao hoặc vật tương tự, dài khoảng 30cm.

Một đối tượng được cho là đã dùng tay siết cổ từ phía sau khiến cô gái bất tỉnh và ngã đập mặt xuống đường. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn đe dọa và có hành vi sàm sỡ nạn nhân.

Sau vụ việc, cô gái bị chấn thương vùng mặt, gãy một chiếc răng, phải khâu 6 mũi và hiện vẫn trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

Anh Hoàng X.T. cho biết gia đình mới chuyển đến khu vực này sinh sống nên chưa kịp lắp đặt camera an ninh trước cửa nhà.

Vì vậy, anh mong những người dân hoặc tài xế đã đi qua đoạn đường từ đầu đường Thúy Lĩnh đến số 10, ngõ 49 Thúy Lĩnh trong khoảng thời gian từ 2h50-3h30 sáng 25/6, nếu có camera hành trình hoặc ghi lại được hình ảnh liên quan, vui lòng cung cấp để hỗ trợ gia đình và cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc.

Theo anh T., ngay sau khi xảy ra sự việc, em gái anh đã đến Công an phường Lĩnh Nam trình báo. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ.