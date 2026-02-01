Chiều 1/2, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”.

Đối tượng Nguyễn Văn Ty tại cơ quan công an. Ảnh: HD

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 7/9/2025, Nguyễn Văn Ty ở nhà cùng mẹ ruột tại thôn 4, xã Xuân Lộc (Đắk Lắk). Thời điểm này, vợ chồng anh ruột của Ty đến bàn việc mua ti vi mới thì xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Ty dùng dao gây thương tích cho chị dâu, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an xã Xuân Lộc tổ chức lực lượng xác minh, truy tìm Ty để mời về làm việc. Sáng 8/9/2025, Trung tá Nguyễn Đông Cánh phát hiện Ty gần nhà thì đối tượng bỏ chạy vào khu vực rừng keo. Trong quá trình khống chế, Ty đã dùng dao tấn công khiến Trung tá Nguyễn Đông Cánh tử vong.

Sau khi gây án, Ty cố thủ trong nhà tắm của gia đình, chống đối lực lượng chức năng và bị khống chế, bắt giữ sau đó.

Kết luận giám định cho thấy Trung tá Nguyễn Đông Cánh tử vong do mất máu cấp, còn chị dâu của Ty bị thương với tỷ lệ 4%.