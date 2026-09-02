VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Anh Đông (SN 1980, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Phạm Anh Đông không có nghề nghiệp ổn định, từng bị xử phạt hành chính về hành vi Gây rối trật tự công cộng vào năm 2006 và Cố ý gây thương tích vào năm 2015.

Ảnh minh họa

Theo cáo buộc, hằng ngày, Đông đến khu vực Đội đăng ký xe – Phòng CSGT ở địa chỉ số 2 phố Nguyễn Khuyến (phường Hà Đông, Hà Nội) để kiếm sống bằng nghề ép biển số, cà số khung, số máy cho khách có nhu cầu.

Khoảng 14h ngày 15/4/2025, các anh Nguyễn Thanh T. (SN 1977), Ngô Doãn Q. (SN 2001), Trần Văn T. (SN 1986, đều là bảo vệ của Công ty TNHH Tân Hồng Anh) làm nhiệm vụ trông xe trên đoạn đường trước cửa Đội đăng ký xe.

Lúc đó, có một ô tô nhãn hiệu Fortuner đi đến đỗ ở khu vực để xe rồi đến chỗ Đông để ép biển số, cà số khung, số máy. Anh T. đến để thu phí đỗ xe nhưng Đông bảo khách đỗ xe không mất tiền nên giữa Đông và anh T. phát sinh mâu thuẫn, cãi chửi nhau.

Trong lúc tức giận, anh T. tát 1 cái vào mặt Đông. Bị can không nói gì mà lấy xe máy phóng thẳng ra chợ Hà Đông mua 2 con dao chọc tiết lợn rồi quay lại tìm anh T.

Đông hai tay cầm 2 con dao, tiến đến chỗ 3 người bảo vệ đang ngồi và nói với anh T.: “Mày làm sao”. Khi đó, anh T. hất cằm đáp: “Có gì không”. Ngay lập tức, Đông cầm dao đâm trúng vùng bụng anh T.

Bị tấn công, nạn nhân bỏ chạy, còn Đông cầm dao đuổi theo. Khi không đuổi kịp anh T., Đông quay lại lấy xe máy, tay vẫn cầm 2 con dao để tiếp tục truy đuổi.

Sau đó, lực lượng công an có mặt khống chế, bắt giữ Đông và thu 2 con dao hung khí. Anh T. được đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định thương tích cho thấy anh T. bị tổn thương cơ thể 38%.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội xác định, 2 con dao mà Đông dùng để gây án thuộc danh mục dao có tính sát thương cao. Vì vậy, ngoài bị truy tố về tội Giết người, Đông còn bị truy tố về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tiền sử mắc bệnh tâm thần

Quá trình điều tra, mẹ bị can cung cấp thông tin Đông có tiền sử mắc bệnh liên quan tâm thần, thần kinh.

Ngày 8/2/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với Đông tại Viện pháp y tâm thần trung ương.

Bản giám định pháp y tâm thần kết luận: Trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị can Phạm Anh Đông bị bệnh động kinh toàn thể cơn lớn theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992…

Tại các thời điểm trên, Phạm Anh Đông đủ khả năng nhận thức, nhưng hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra, gia đình anh T. đã được gia đình bị can bồi thường 140 triệu đồng. Anh T. không yêu cầu bồi thường dân sự.