29 bị can bị truy tố về các tội Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Theo cáo buộc, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo việc sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.

Bị can Thủy bị cáo buộc đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, kế toán trưởng Công ty Egame), Phạm Thị Thanh Thọ (kế toán trưởng Công ty Egroup) nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup (từ 32 tỷ đồng = 32 triệu cổ phần lên 962,5 tỷ đồng = 962,5 triệu cổ phần).

Shark Thủy còn chỉ đạo Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông), chỉ đạo 23 quản lý và các nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy

Liên quan đến vụ án, bị can Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương (kế toán Công ty Egame) đã nhận chỉ đạo của ông Nguyễn Ngọc Thủy, để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, từ năm 2015-2023, Shark Thủy cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại. Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội, trực tiếp sử dụng số tiền chiếm đoạt và phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Có 4 bị can bị xác định đã đồng phạm giúp sức ông Nguyễn Ngọc Thủy. Trong đó, bị can Đặng Văn Hiển đã nâng khống phần vốn góp của Công ty Egame tại Công ty Egroup, chỉ đạo nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.

Bị can Nguyễn Mạnh Phú thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup, quản lý, phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Thị Hoài Hương (kế toán tổng hợp Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame) và các nhân viên kế toán thực hiện tiếp nhận, quản lý tiền chuyển nhượng cổ phần.

Bà Phạm Thị Thanh Thọ bị xác định đã nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup; Nguyễn Thị Hoài Hương tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của Shark Thủy.

Có 23 bị can là quản lý kinh doanh Công ty Egame, theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển đã trực tiếp thực hiện và hướng dẫn nhân viên trong nhóm quảng bá hình ảnh Công ty Egroup, tìm kiếm, mời chào khách hàng đầu tư mua cổ phần.

Từ năm 2021, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng tiền đầu tư không đúng mục đích huy động, chủ yếu sử dụng tiền đầu tư của người sau trả cho người trước, nhưng các bị can kêu gọi khách hàng đầu tư mua cổ phần, giúp sức cho Nguyễn Ngọc Thủy chiếm đoạt tiền của người bị hại.

Trong vụ án này, bà Tống Thị Kim Liên (Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần) bị cho là đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý doanh nghiệp, đã nhận hàng chục tỷ đồng để tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup; chỉ đạo nhân viên soạn thảo, ký kết 12 hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn GTGT khống, tạo doanh thu cho Công ty Egroup với số tiền hơn 2.327 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, từ ngày 1/1/2018- 2/2020, bà Tống Thị Kim Liên đã nhận hơn 20 tỷ đồng để tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup theo yêu cầu của ông Nguyễn Ngọc Thủy.