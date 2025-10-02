Cả Trần Nguyễn Anh và Tống Phước Bảo đều là những cái tên quen thuộc trên văn đàn, cũng như với tuyển tập Truyện ngắn đặc sắc qua các năm. Góp mặt trong Truyện ngắn đặc sắc 2025, nhà văn Trần Nguyễn Anh mang đến truyện ngắn Chuyến đò đêm xuân, còn nhà văn Tống Phước Bảo mang đến tác phẩm Người kể chuyện châu thổ.

Kỷ niệm 7 năm thành lập, Sbooks tổ chức talkshow ra mắt sách Truyện ngắn đặc sắc với sự tham gia của nhà văn Tống Phước Bảo, nhà văn - nhà báo Trần Nguyễn Anh, nhà văn Đặng Thiên Phong.

Nhà văn - nhà báo Trần Nguyễn Anh, nhà văn Tống Phước Bảo và nhà văn Đặng Thiên Phong.

Nhà văn Tống Phước Bảo chia sẻ đây là 1 tuyển tập mà hàng năm nhiều cây bút háo hức chờ đón. Đặc biệt năm nay bìa sách được chăm chút đẹp, còn phần ruột quy tụ nhiều cây bút sáng giá của văn đàn Việt Nam.

"Tuyển tập như sự xác tín cho chính tác giả và tác phẩm trong đánh giá, thẩm định gắt gao của đơn vị xuất bản. Tôi tin bạn đọc sẽ khám phá ra nhiều câu chuyện hay từ tuyển tập này", nhà văn nói.

Bìa quyển "Truyện ngắn đặc sắc 2025".

Truyện ngắn đặc sắc 2025 quy tụ những cây viết nhiều thế hệ, từ lứa 6X, 7X đến các bạn trẻ Gen Z với đa dạng vùng miền, văn hóa.

Mỗi tác giả với câu chuyện, hoàn cảnh khác nhau. Có người từng tạm rời xa văn chương để dấn thân vào đời, rồi quay về với con chữ. Có người viết như để níu giữ ký ức đang dần tan vào quên lãng. Từ những hành trình riêng ấy, họ để lại những bức truyện trọn vẹn trong từng câu văn.

Những trang truyện còn hiện lên cả quá khứ và hiện tại của đất nước, những tháng ngày chiến tranh, những biến động lịch sử, những vết thương tập thể... Tất cả là sự pha trộn của thời gian lẫn vào từng số phận, trang viết.

Các truyện ngắn như Chuyến đò đêm xuân (Trần Nguyễn Anh), Người kể chuyện châu thổ (Tống Phước Bảo), Săn mây (Phan Ngọc Chính), Mả ông ăn mày (Phan Xuân Luật), Người vớt trăng đêm (Nguyễn Luân), Người đóng móng ngựa ở Háng Chái (Tống Ngọc Hân)… viết về những con người rất đỗi bình thường, nhưng khi đối diện với những biến cố khắc nghiệt, họ vẫn lặng lẽ đứng dậy và nâng đỡ nhau qua bão dông.

Dù đa dạng thể loại, đề tài, các tác phẩm đều hướng đến chuyện tình nghĩa, cưu mang. Chính cái tình, cái nghĩa là cốt lõi làm nên bản sắc con người Việt Nam, vẫn luôn âm thầm chảy và nâng đỡ mỗi người qua bao biến thiên.

“Những câu chuyện khiến chúng ta tin vào khổ đau nhưng cũng tin vào tự do, hạnh phúc. Chính bởi lẽ ấy mà con người ta mới có thể sống biết mơ ước, biết yêu thương, biết tìm về nguồn cội để không lạc mất chính mình”, đơn vị xuất bản bày tỏ.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, đây là dự án quan trọng hằng năm đối với Sbooks, không chỉ đánh dấu một năm trưởng thành mà còn là sự khẳng định đơn vị đã, đang và sẽ luôn đi theo đúng mục tiêu “Lan tỏa trí tuệ”, luôn hướng về những tác phẩm văn học Việt Nam, để những tác giả xuất sắc được độc giả biết đến nhiều hơn.