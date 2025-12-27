Đó cũng chính là nguyên tắc làm việc của ông suốt hơn 20 năm gắn bó với chuyên ngành thần kinh - đột quỵ.

Những khoảnh khắc sinh tử chỉ tính bằng phút

Trưởng thành từ Đại học Y Dược Huế và nhiều năm làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế, TS.BS Tôn Thất Trí Dũng được đồng nghiệp nhắc đến như người “giữ cái đầu lạnh trong những tình huống nóng nhất”. Trong những tình huống mà sự sống chỉ còn được đo bằng phút, sự bình tĩnh, chính xác và quyết đoán của bác sĩ chính là ranh giới mong manh giữa ở lại và ra đi.

Kinh nghiệm ấy tiếp tục được ông mang theo khi đến Vinmec Đà Nẵng, với mong muốn xây dựng một trung tâm đột quỵ chuẩn quốc tế - điểm tựa chuyên môn vững chắc cho lĩnh vực thần kinh, đột quỵ và can thiệp mạch não tại khu vực miền Trung.

TS.BS Tôn Thất Trí Dũng ân cần thăm khám cho bệnh nhân

Trong nhiều năm làm nghề, BS. Dũng đối diện không ít ca bệnh mà sự sống phụ thuộc vào vài phút quyết định. Ông vẫn nhớ trường hợp một bệnh nhân lớn tuổi mưu sinh bằng nghề bán vé số, được đưa vào viện trong tình trạng liệt nửa người, nói khó và rối loạn ý thức.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy vùng lớn trong não bị thiếu máu nặng do tắc mạch. Do đã lỡ “thời gian vàng” điều trị nội khoa ở một bệnh viện khác trước đó, bệnh nhân được chuyển đến Vinmec Đà Nẵng để can thiệp lấy huyết khối.

Khi biết người bệnh không có khả năng chi trả viện phí, BS. Dũng vẫn lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ, ưu tiên cứu người trước. Ca can thiệp thành công, bệnh nhân qua cơn nguy kịch và dần hồi phục. Toàn bộ chi phí điều trị sau đó được Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup hỗ trợ.

Không chỉ nỗ lực giành lại cơ hội sống cho những bệnh nhân khó khăn, điều khiến bác sĩ Dũng trăn trở chính là xu hướng đột quỵ ngày càng trẻ hóa.

“Nếu trước đây đột quỵ thường xãy ra ở người trên 60 tuổi và có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu… thì hiện nay, tại Vinmec Đà Nẵng, bệnh nhân đột quỵ nhóm dưới 45 tuổi đang tăng lên đáng kể”, BS. Dũng cho biết.

Điển hình là nam bệnh nhân 19 tuổi, nhập viện trong tình trạng liệt nửa người trái do tắc một mạch máu lớn trong não. Theo chia sẻ của gia đình, trước đó bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng khi xuất hiện tình trạng méo miệng và yếu nửa người, gia đình cho rằng chỉ là mệt mỏi thoáng qua nên chưa đưa vào viện ngay.

Trong quá trình can thiệp, bệnh nhân bất ngờ ngừng tim, buộc các bác sĩ phải vừa hồi sức tim phổi, vừa đặt máy tạo nhịp tạm thời và tiến hành can thiệp tái thông mạch máu não. Kết quả là bệnh nhân vượt qua nguy kịch và dần hồi phục.

“Đột quỵ không còn là bệnh của tuổi già. Bệnh có thể đánh gục một người trẻ ngay giữa lúc cuộc sống đang mở ra trước mắt”, BS. Dũng cho biết.

Vì vậy, trong các buổi hội thảo, tư vấn, bác sĩ Dũng thường nhấn mạnh tác động của stress và thói quen thức khuya đối với nguy cơ đột quỵ ở người trẻ, đồng thời chia sẻ những biện pháp đơn giản nhưng lại là “lá chắn đột quỵ” hiệu quả.

Kiến tạo trung tâm đột quỵ chuẩn quốc tế cho người dân miền Trung

Từ những ca bệnh sinh tử, TS.BS Tôn Thất Trí Dũng dành nhiều tâm huyết xây dựng Trung tâm Thần kinh - Đột quỵ Vinmec Đà Nẵng theo chuẩn quốc tế. Ông cùng đội ngũ triển khai quy trình “báo động đỏ”, rút ngắn tối đa thời gian từ cửa cấp cứu đến can thiệp - yếu tố sống còn trong điều trị đột quỵ.

Các nhóm cấp cứu, chẩn đoán, can thiệp thần kinh và hồi sức vận hành như một hệ thống thống nhất, tối ưu từng phút trong quá trình điều trị. BS. Dũng cũng đặc biệt coi trọng giai đoạn phục hồi chức năng, với các phác đồ được cá thể hóa nhằm giúp người bệnh không chỉ qua cơn nguy kịch mà còn phục hồi chất lượng sống lâu dài.

Song song với đó, ông hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia đầu ngành, thúc đẩy nghiên cứu, nâng cấp kỹ thuật can thiệp và đào tạo đội ngũ kế cận. Mục tiêu là người bệnh được tiếp cận chất lượng điều trị tiệm cận với các trung tâm thần kinh, đột quỵ hàng đầu thế giới, đặc biệt là ngay trong “thời gian vàng”.

Chân dung TS.BS Tôn Thất Trí Dũng

Vinmec Đà Nẵng hiện sở hữu hệ thống trang thiết bị hiện đại, cho phép triển khai những ca can thiệp phức tạp nhất. Tuy nhiên, theo BS. Dũng, yếu tố cốt lõi vẫn là con người, sự phối hợp đa chuyên khoa nhuần nhuyễn, tinh thần sẵn sàng 24/7 và trách nhiệm với mỗi sinh mạng.

“Với tôi, nghề y không phải là câu chuyện của kỹ thuật hay thành tích, mà là trách nhiệm với từng sinh mạng của bệnh nhân. Mỗi ca bệnh là một lời nhắc để mình luôn tử tế, luôn cố gắng giành lại cơ hội sống cho người bệnh, dù chỉ còn một lằn ranh rất mong manh”, BS. Dũng chia sẻ.