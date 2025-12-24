Ở tuổi 22, Lê Thị Linh, nữ điều dưỡng trẻ quê Thanh Hóa, bất ngờ đối diện với lằn ranh sinh tử khi cơn đột quỵ ập đến.

Hành trình giành lại sự sống và phục hồi từng ngày của Linh sau biến cố nghiệt ngã đã lay động cộng đồng mạng, đặc biệt khi những chia sẻ chân thực của cô được đăng tải trên TikTok với tên gọi “Cô bé 22 tuổi bị đột quỵ”.

Dấu hiệu từ những cơn đau đầu

Trước khi đột quỵ xảy ra, Linh liên tục bị đau đầu dữ dội và mắc sốt xuất huyết. Tuy nhiên, vì còn trẻ và chủ quan, cô không nghĩ đó là dấu hiệu nguy hiểm.

Sáng 6/1 là ngày đầu tiên Linh chính thức học việc tại Khoa Cấp cứu của một bệnh viện ở Hà Nội. Biến cố xảy ra ngay trong buổi đào tạo tại khoa. Linh đột ngột bị tê bì, co quắp tay chân, toàn thân cứng lại, tim đập nhanh và rơi vào tình trạng nguy kịch. Nhờ đang ở môi trường y tế, cô được các y bác sĩ cấp cứu kịp thời, đặt đường truyền, đặt ống nội khí quản và tiến hành các xét nghiệm khẩn cấp. Kết quả cho thấy Linh bị xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch máu não, lượng máu lớn gây tăng áp lực nội sọ nghiêm trọng.

Linh trước ca đột quỵ. Ảnh: NVCC.

Chỉ chưa đầy hai giờ sau khi phát bệnh, Linh được đưa lên bàn mổ trong ca phẫu thuật khẩn cấp. Sau ba giờ căng thẳng, các bác sĩ lấy được toàn bộ khối máu tụ. Dù vậy, tiên lượng sống trước mổ của cô chỉ khoảng 20%. Linh tiếp tục trải qua 14 ngày nằm hồi sức tích cực, đối diện với những ngày tháng mơ hồ giữa tỉnh và mê.

Đến đầu tháng 2, Linh được chuyển về bệnh viện tại Thanh Hóa. Đây là thời điểm cô bắt đầu có nhận thức, phản xạ khi nghe gọi tên. Việc tập thở bằng canuyn trở thành thử thách lớn, mỗi lần tập kéo dài không quá hai giờ.

Tháng 3, gia đình chuyển Linh ra Hà Nội để phẫu thuật chuẩn bị ghép sọ, song kế hoạch phải hoãn lại vì cô bị nhiễm khuẩn và sốt kéo dài. Khi sức khỏe tạm ổn, Linh được đưa về quê chờ ngày phẫu thuật.

Lần đầu trở về nhà sau biến cố, Linh ví mình như “một đứa trẻ được sinh ra thêm lần nữa”. Mọi sinh hoạt đều phải học lại từ đầu: Thở, ăn, nói, viết và tập phục hồi chức năng. Đến tháng 5, Linh quay lại bệnh viện để ghép sọ titan nhằm hạn chế nguy cơ tiêu xương về sau.

Bố mẹ bán gần hết tài sản

Linh gặp bạo bệnh, gia đình cô không khá giả nên bố mẹ bán gần như toàn bộ tài sản để có thể trang trải chi phí, cho cô cơ hội được điều trị tốt nhất. Hai chị gái cũng thay nhau túc trực lo cho em. Linh nhận ra mình may mắn vì các chị cùng ngành y nên việc chăm sóc cho cô tốt hơn. Mỗi lần nhìn người thân quan tâm tới mình, cô gái luôn tâm niệm trong lòng về lòng biết ơn.

Linh tại thời điểm cấp cứu và những ngày tập đi lại tại nhà. Ảnh: NVCC.

Sau 11 tháng đột quỵ, Linh đã có thể tự ăn uống, vệ sinh cá nhân và sinh hoạt hằng ngày, dù mọi thứ diễn ra chậm hơn rất nhiều. Không chỉ hạn chế về vận động, cô còn gặp khó khăn trong kiểm soát cảm xúc, có lúc cười hoặc khóc kéo dài không rõ lý do. Dẫu vậy, nữ điều dưỡng trẻ vẫn cố giữ tinh thần lạc quan, coi đó là “liều thuốc” quan trọng nhất trong hành trình hồi phục.

Nghĩ lại quá trình đột quỵ đã qua, Linh và gia đình càng thấm thía sự may mắn. Nếu ngày hôm đó cô quyết định nghỉ làm, cơn đột quỵ xảy ra trong phòng trọ thì hậu quả có lẽ khó lường. Với Linh lúc này, mỗi ngày được ở bên gia đình, được cảm nhận từng nhịp thở của sự sống đều trở nên vô cùng quý giá.

Hằng ngày, Linh làm những đoạn video ghi lại cuộc sống thường nhật sau cơn bạo bệnh. Đó là hành trình tập viết từng nét chữ run rẩy, tập nói từng câu ngắt quãng như một đứa trẻ mới chập chững bước vào đời. Với người bình thường, việc trả lời một câu hỏi chỉ mất vài phút, nhưng với Linh, có khi phải mất hàng giờ đồng hồ. Thế nhưng, mỗi tiến bộ nhỏ bé ấy đều là thành quả của một hành trình đầy nước mắt và nghị lực.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Anh - chuyên khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống tại Hà Nội cho biết, với những người bị đột quỵ do xuất huyết não, tỷ lệ tàn tật thường lâu dài hơn các loại đột quỵ khác, khoảng 61-88% người sống sót bị suy giảm chức năng, 35-55% gặp vấn đề suy giảm nhận thức. Bệnh gây yếu liệt, tàn phế vĩnh viễn, sống thực vật hoặc tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. Dị dạng mạch máu não có thể bẩm sinh (AVM) hoặc hình thành theo thời gian (phình mạch não). Khi phát hiện dị dạng mạch máu não cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh (chuyên về mạch máu) để được chẩn đoán chính xác bằng hình ảnh học (MRI, CT, DSA). Điều quan trọng là tuân thủ điều trị theo chỉ định chuyên sâu và thay đổi lối sống để ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm như xuất huyết não, đột quỵ.

