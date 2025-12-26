Hệ thống hỗ trợ theo dõi quá trình phục hồi chi dưới cho bệnh nhân sau đột quỵ (ReTrack) được nghiên cứu và phát triển bởi nhóm 5 sinh viên, vừa giành giải nhất cuộc thi Sáng tạo trẻ 2025. Đây là cuộc thi do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, thu hút dự án của sinh viên đến từ 35 trường đại học trên cả nước.

Hoàng Quốc Trưởng, sinh viên năm 4 ngành Cơ khí - chế tạo máy, Đại học Bách khoa Hà Nội, trưởng nhóm cho biết dự án xuất phát từ thực tế Việt Nam hàng năm có khoảng 200.000 ca đột quỵ, trong đó khoảng 80% phải gánh chịu di chứng vận động, đặc biệt là liệt chân, cần hỗ trợ phục hồi trong dài hạn.

Thế nhưng quá trình ấy gặp phải các vấn đề lớn là lâu nay, việc theo dõi phục hồi của người bệnh thường chỉ được quan sát cảm tính, trong khi lực lượng bác sĩ có chuyên môn trong lĩnh vực này còn thiếu.

Trước thực tế đó, nhóm mong muốn tạo ra một sản phẩm hoàn thiện mang tên Retrack nhằm dùng AI hỗ trợ quá trình phục hồi chi dưới cho người đột quỵ.

Hệ thống hỗ trợ theo dõi quá trình phục hồi chi dưới cho bệnh nhân sau đột quỵ. Ảnh: Ngọc Trang

Sản phẩm bao gồm 3 cảm biến gồm thiết bị đo. Trong đó, cảm biến IMU giúp đo chính xác góc khớp, biên độ và tốc độ vận động của bệnh nhân theo thời gian thực. Cảm biến EMG đo mức độ kích hoạt cơ nhằm phát hiện xem phần cơ này có hoạt động hay không - điều mà mắt thường không thể thấy được. Ngoài ra, thiết bị đo nhịp tim đeo tay có cảm biến PPG giúp theo dõi nhịp tim liên tục trong quá trình tập luyện để cảnh báo các dấu hiệu bất thường.

Các cảm biến, thiết bị trên sẽ được gắn trên người bệnh. Dữ liệu thu được đưa về hộp xử lý trung tâm với sự hỗ trợ của AI. Thuật toán sẽ phân tích chất lượng động tác tập phục hồi, hỗ trợ chấm điểm chức năng vận động theo chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, dữ liệu có thể lưu trữ tập trung trên cloud của bệnh viện, gắn với mã bệnh nhân và sẵn sàng tích hợp với hệ thống bệnh án điện tử trong tương lai.

“Với những thông số đo đạc được, bác sĩ có thể theo dõi, nắm bắt các chỉ số và sự tiến triển của bệnh nhân hàng ngày. Bệnh nhân có thể tập tại nhà, theo dõi được tiến độ phục hồi, giảm số buổi tái khám không cần thiết”, Quốc Trưởng nói.

Bên cạnh đó, người thân cũng có thể dễ dàng giám sát từ xa, nhận cảnh báo. Bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng có thể tiết kiệm nhân lực, tăng lưu lượng bệnh nhân, tối ưu chi phí đầu tư và lưu trữ dữ liệu lâu dài.

Quốc Trưởng cho biết sản phẩm này đã được kiểm chứng khả năng đo các chỉ số tại Motion Lab của Bệnh viện Vinmec và thử nghiệm thực tế trên bệnh nhân tại Bệnh viện phục hồi chức năng Hải Dương. Kết quả cho thấy chỉ có sai sót rất nhỏ sau các lần điều chỉnh.

Nhóm sinh viên giành giải nhất cuộc thi. Ảnh: Ngọc Trang

Với giá bán dự kiến khoảng 100 triệu đồng, Trưởng đánh giá “đây là mức rẻ hơn rất nhiều so với một số hệ thống hỗ trợ phục hồi chức năng trên thị trường”. Khách hàng hướng tới là các bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng, phòng khám vật lý trị liệu.

Hiện tại, dự án cũng đã nhận được tài trợ vốn và cam kết đồng hành của một số đơn vị. Ngoài ra, nhóm cũng đã có bài báo khoa học liên quan đăng tại Hội nghị quốc tế ICHST 2025.

Trong thời gian tới, nhóm sẽ ổn định lại hệ thống điện và phần vỏ cơ khí bằng vật liệu thân thiện hơn để có thể đưa sản phẩm vào trong bệnh viện, đồng thời tham gia các cuộc thi khác để hoàn thiện hơn nữa.

“Để hoàn thiện sản phẩm này cũng có nhiều giai đoạn khó khăn, căng thẳng vì hệ thống phát sinh lỗi. Dẫu vậy, chúng em cho rằng khó khăn, mâu thuẫn cũng là động lực để phát triển”, Quốc Trưởng nói về 6 tháng nghiên cứu và phát triển sản phẩm này.

PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, đánh giá các dự án của sinh viên đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, không chỉ đơn thuần là những đề tài nghiên cứu từ vấn đề học tập trên lớp. Các em đã biết áp dụng những công nghệ mới nhất như AI, blockchain, dữ liệu lớn…

Theo ông, cuộc thi kết thúc sẽ là sự bắt đầu cho hành trình khởi nghiệp của các sinh viên trên các sản phẩm do mình sáng tạo ra.

“Thành công của một cuộc thi, ngoài việc tìm ra được những người xuất sắc còn phải giúp các bạn thành lập được doanh nghiệp, gọi được vốn, tạo ra được sản phẩm, đóng góp cho xã hội”, ông nói.

Năm ngoái, hai công ty đã được thành lập từ các nhóm xuất sắc ở cuộc thi này. Ông Chính hy vọng năm nay, các nhóm sinh viên cũng sẽ làm được điều tương tự.