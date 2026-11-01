Mỹ nâng cấp thành công tên lửa GMLRS cho HIMARS, cho phép chuyển hướng và đổi mục tiêu tấn công di động cực nhanh ngay khi đang bay ở vận tốc Mach 3 với độ chính xác tuyệt đối.

Thử nghiệm mới nhất của Lockheed Martin và Quân đội Mỹ tại White Sands Missile Range đã chứng minh tên lửa GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System - Hệ thống tên lửa phóng loạt có điều khiển) có thể nhận lệnh cập nhật tọa độ và thay đổi quỹ đạo ngay khi đang bay để tiêu diệt mục tiêu di chuyển.

Tính năng công nghệ mới này biến hệ thống GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) chính xác vốn chỉ mạnh với mục tiêu cố định thành vũ khí linh hoạt hơn nhiều trên chiến trường hiện đại.

GMLRS, viết tắt của Guided Multiple Launch Rocket System, là loại đạn pháo phản lực dẫn đường chính xác được phóng từ hệ thống HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System - Hệ thống pháo phản lực cơ động cao) bánh lốp hoặc M270 bánh xích.

Úc bắt đầu sản xuất tên lửa Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) tại Port Wakefield, trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ sản xuất loại rocket pháo binh dẫn đường tầm xa chính xác này. (Nguồn ảnh: Lockheed Martin/U.S. Army/Bộ Quốc phòng Úc/U.S.CENTCOM)

Phiên bản tiêu chuẩn có tầm bắn vượt quá 70 km, trong khi biến thể ER GMLRS (Extended-Range Guided Multiple Launch Rocket System) mở rộng tầm lên khoảng 150 km nhờ động cơ lớn hơn và thiết kế khí động học cải tiến.

Tên lửa GMLRS sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính (INS - Inertial Navigation System) với hỗ trợ định vị vệ tinh toàn cầu (GPS - Global Positioning System), đạt độ tin cậy/chính xác trên 98%.

‘Mắt thần’ Vostok-3D giúp Indonesia ‘vạch mặt’ mọi mục tiêu tàng hình ‘Mắt thần’ radar Vostok-3D do Belarus chế tạo sở hữu tầm quét 360km cùng khả năng kết nối đồng bộ lá chắn tên lửa Buk-MB2K, giúp phòng không Indonesia ‘vạch mặt’ mọi mục tiêu tàng hình.

Có hai loại đầu đạn chính: Unitary mang khoảng 90 kg thuốc nổ mạnh để tấn công mục tiêu điểm cứng và Alternative Warhead dùng mảnh vỡ vonfram để sát thương diện rộng.

Mỗi quả đạn dài khoảng gần 4 mét, đường kính khoảng 227 mm và được đóng gói 6 quả trong một container phóng tiêu chuẩn.

Úc khởi động sản xuất tên lửa GMLRS nội địa, hướng tới mục tiêu 4.000 quả tên lửa mỗi năm vào năm 2029 .Ảnh: Bộ Quốc phòng Úc.

Điểm đột phá mới nhất nằm ở khả năng chuyển hướng tiêu diệt mục tiêu giữa chừng khi đang bay, hay còn gọi là in-flight retargeting.

Trong thử nghiệm cuối tháng 10/2026, một quả tên lửa GMLRS được phóng từ HIMARS. Trong khi tên lửa đang bay theo quỹ đạo ban đầu, hệ thống truyền dữ liệu Strigo datalink kết hợp với Remote Interceptor Guidance-360 đã gửi tọa độ mục tiêu mới đang di chuyển.

Mỹ bán 500 tên lửa Patriot cho Ukraine: Công nghệ hit-to-kill giúp ‘lật kèo’ trước tên lửa Nga? Mỹ bán 500 tên lửa Patriot PAC-3 MSE tối tân cho Ukraine. Công nghệ hit-to-kill, tốc độ Mach 5+, tầm bắn 60km cùng radar AN/MPQ-65 tối tân, sẽ giúp Ukraine ‘lật kèo’ trước tên lửa Nga?

Tên lửa GMLRS nhận lệnh, điều chỉnh hướng bay và tiêu diệt thành công mục tiêu động.

Công nghệ này không đòi hỏi thay đổi cấu trúc cơ bản của quả đạn mà dựa vào việc kết nối các cảm biến, bệ phóng và hệ thống định vị hiện có thành một chuỗi sát thương mạng.

Joint Fires hoàn thành xuất sắc đợt bắn thử nghiệm tên lửa GMLRS (đạn thật) tại Trường bắn Tên lửa White Sands. Nguồn: Tập đoàn Lockheed Martin.

Nhờ vậy, chỉ huy có thể phản ứng linh hoạt khi tình hình chiến trường thay đổi, chẳng hạn khi mục tiêu di chuyển sau khi bị phát hiện hoặc khi xuất hiện mối đe dọa ưu tiên hơn.

Về mặt kỹ thuật, khả năng này giải quyết hạn chế cố hữu của tên lửa GMLRS trước đây.

Iran 'bắt sống' UAV trinh sát MQM-170 Mỹ tại eo biển Hormuz bằng công nghệ EW Iran tuyên bố bắt sống nguyên vẹn UAV trinh sát MQM-170 Mỹ bằng công nghệ chế áp điện tử (EW-Electronic Warfare) ở eo biển Hormuz. Chiếc máy bay nhỏ giá triệu USD đang lập bản đồ phòng không Iran bị chiếm quyền điều khiển và hạ cánh an toàn.

Hệ thống dẫn đường quán tính INS-GPS truyền thống chỉ cho phép khóa mục tiêu cố định trước khi phóng. Việc bổ sung datalink cho phép cập nhật dữ liệu thời gian thực, mở ra khả năng tấn công các mục tiêu di động như pháo binh tự hành, hệ thống phòng không di chuyển hoặc phương tiện logistic.

Lockheed Martin cho biết gói datalink này cũng có thể áp dụng cho ER GMLRS và cả tên lửa Precision Strike Missile trong tương lai, tạo nên mạng lưới hỏa lực chính xác liên kết.

Phóng tên lửa GMLRS. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ (U.S. DoD)

Thử nghiệm thành công đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới khái niệm networked precision fires (Hỏa lực chính xác mạng lưới/Hỏa lực chính xác kết nối mạng là một khái niệm quân sự hiện đại, chỉ hệ thống tích hợp các cảm biến trinh sát, mạng lưới điều khiển và các vũ khí tấn công tầm xa nhằm phát hiện, định vị và tiêu diệt mục tiêu một cách cực kỳ nhanh chóng và chính xác) mà Quân đội Mỹ đang theo đuổi, trong đó các cảm biến, bệ phóng và đạn dược hoạt động như một hệ thống thống nhất.

Nga tăng sản xuất tên lửa gấp 6 lần: Sức mạnh công nghệ tên lửa Kh-101, Kalibr Ukraine cảnh báo Nga tăng sản xuất tên lửa Kh-101 và tên lửa Kalibr gấp 5-6 lần. Từ 120 quả/năm, nay lên 60 quả/tháng mỗi loại - vũ khí sát thủ tầm xa đang thay đổi cục diện xung đột Nga-Ukraine.

Sự ra đời của tính năng chuyển hướng giữa chừng không chỉ nâng cao hiệu quả chiến thuật mà còn tăng tính linh hoạt chiến lược.

HIMARS và M270 vốn đã nổi tiếng với khả năng bắn và di chuyển nhanh để tránh phản kích. Giờ đây, với khả năng điều chỉnh quỹ đạo sau khi phóng, chúng càng khó bị đối phương dự đoán và né tránh.

Dù còn phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu mục tiêu và đường truyền liên lạc ổn định, công nghệ này đã biến tên lửa GMLRS từ vũ khí chính xác chống mục tiêu cố định thành công cụ săn đuổi mục tiêu linh hoạt hơn trên chiến trường hiện đại.

(Theo news.lockheedmartin.com, armyrecognition.com, joint-forces.com, nationalinterest.org, thedefensenews.com, army-technology.com, defence-industry.eu, united24media.com)