Pháo cao xạ Type 90 35mm không chỉ đảm nhận nhiệm vụ quét sạch các mục tiêu bay tầm thấp bằng hỏa lực mật độ cao mà còn sở hữu khả năng tiêu diệt các phương tiện bọc thép nhờ dòng đạn xuyên giáp APDS tungsten (vonfram) đặc chủng.

Hệ thống pháo cao xạ Type 90 35mm của Trung Quốc, bản sao cấp phép từ Oerlikon GDF-002 Thụy Sĩ, kết hợp 5 loại đạn chuyên biệt trong đó đạn xuyên giáp APDS (Armor-Piercing Discarding Sabot) với lõi tungsten (vonfram) mang lại tầm bắn và khả năng xuyên phá vượt trội nhằm vào các mục tiêu có lớp vỏ bảo vệ dày hơn.

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Hệ thống pháo phòng không Type 90 35mm, còn được gọi là PG-99, ra đời từ việc Trung Quốc nhập khẩu và sản xuất theo giấy phép pháo Oerlikon GDF-002 của Thụy Sĩ vào cuối thập niên 1980.

Đây là loại pháo cao xạ nòng đôi 35 mm được thiết kế chủ yếu để đánh chặn máy bay bay thấp tốc độ cao, trực thăng, máy bay không người lái và tên lửa hành trình ở độ cao và khoảng cách gần.

Phiên bản kéo Type 90 được triển khai cho phòng không cấp sư đoàn và tập đoàn quân, trong khi phiên bản tự hành PGZ-09 đặt trên khung gầm bánh xích mang lại khả năng cơ động cao hơn để hộ tống lực lượng cơ giới.

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Mỗi nòng đạt tốc độ bắn khoảng 550 viên mỗi phút, tổng cộng lên tới 1.100 viên mỗi phút khi khai hỏa đồng thời, với vận tốc đầu nòng tiêu chuẩn khoảng 1.175 mét mỗi giây đối với các loại đạn thông thường.

Tầm bắn hiệu quả ngang khoảng 4.000 mét và độ cao hiệu quả khoảng 3.000 mét, đủ để bao phủ lớp phòng thủ tầm ngắn.

Điểm nổi bật của hệ thống nằm ở khả năng lựa chọn linh hoạt giữa 5 loại đạn trước khi khai hỏa, cho phép thích ứng với từng loại mục tiêu khác nhau.

Ảnh: army-guide.com

Các loại đạn nổ cháy cao (HEI và HEI-T) tạo mảnh và cháy để tiêu diệt mục tiêu mỏng manh như máy bay hoặc UAV.

Đạn bán xuyên giáp cháy cao (SAPHEI-T) kết hợp xuyên nhẹ với hiệu ứng cháy nổ. Đạn lập trình nổ trên không (programmable airburst, thường gọi là AHEAD) phóng ra hàng trăm mảnh tungsten nhỏ tạo đám mây sát thương phía trước mục tiêu.

Đạn tập (TP-T) phục vụ huấn luyện. Trong số đó, đạn xuyên giáp tách vỏ APDS (Armor-Piercing Discarding Sabot) đóng vai trò đặc biệt khi đối mặt với mục tiêu có lớp vỏ bảo vệ tương đối dày.

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Đạn APDS hoạt động theo nguyên lý động năng thuần túy. Viên đạn gồm một lõi xuyên làm từ hợp kim tungsten nặng được bao bọc bởi vỏ tách (sabot).

Khi rời nòng, vỏ tách rơi ra dưới tác động của lực ly tâm và kháng lực không khí, chỉ còn lõi tungsten bay về phía mục tiêu với vận tốc cao hơn đáng kể, có thể đạt khoảng 1.400 mét mỗi giây theo dữ liệu kỹ thuật công khai.

Nhờ mật độ cao và hình dạng khí động học tối ưu, lõi tungsten duy trì năng lượng động học tốt hơn trên quãng đường dài, mang lại tầm bắn hiệu quả xa hơn và khả năng xuyên phá mạnh hơn so với các loại đạn nổ thông thường.

Khi va chạm, nó không nổ mà xuyên thẳng qua lớp vỏ nhờ lực động năng, phá hủy cấu trúc bên trong mục tiêu. Đặc điểm này khiến APDS phù hợp với các mục tiêu như tên lửa dẫn đường chính xác có vỏ dày, bom dẫn đường cải tiến hoặc thậm chí phương tiện mặt đất bọc thép nhẹ.

Ảnh: army-guide.com

Vì đạn APDS không tạo đám mây mảnh mà chỉ xuyên tại điểm va chạm, hệ thống điều khiển hỏa lực phải đạt độ chính xác cao.

Radar tìm kiếm Doppler và radar theo dõi kết hợp hệ thống quang điện tử, máy đo xa laser cùng máy tính điều khiển hỏa lực giúp tính toán quỹ đạo và dẫn hướng chính xác.

Trong các cuộc diễn tập gần đây của Lục quân Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc, việc sử dụng đạn 35 mm có vận tốc và tầm bắn cải thiện, kèm theo việc không xuất hiện cuộn cảm ứng lập trình trên miệng nòng, đã được nhận định là dấu hiệu của đạn APDS hoặc tương đương.

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Loại đạn này bổ sung khả năng đối phó với mối đe dọa ngày càng dày vỏ mà đạn AHEAD truyền thống gặp khó khăn hơn trong việc xuyên phá.

Về công nghệ, việc kế thừa thiết kế Oerlikon giúp Type 90 35mm đạt độ ổn định cao, độ phân tán thấp và thời gian phản ứng nhanh.

Hệ thống tự hành PGZ-09 còn tích hợp radar tìm kiếm tầm khoảng 20 km cùng khả năng hoạt động trong điều kiện ngày đêm và môi trường bị nhiễu.

Việc trang bị đa dạng đạn dược, đặc biệt là APDS lõi tungsten, phản ánh cách tiếp cận thực dụng của PLA trong việc tận dụng nền tảng pháo hiện có để mở rộng phổ mục tiêu từ trên không đến mặt đất mà không cần thay đổi toàn bộ hệ thống vũ khí.

Dù thông số chi tiết về độ xuyên chính xác của đạn APDS 35 mm Trung Quốc ít được công bố đầy đủ, các dữ liệu mô phỏng và quan sát thực địa cho thấy nó mang lại lợi thế rõ rệt về tầm và sức xuyên so với đạn nổ thông thường trong cùng cỡ nòng.

Hệ thống Type 90 35 mm cùng đạn APDS minh chứng cho sự phát triển liên tục của phòng không tầm ngắn Trung Quốc, kết hợp độ tin cậy của thiết kế nước ngoài với khả năng thích ứng đạn dược nội địa để đối phó với môi trường chiến trường ngày càng phức tạp.

(Theo army-guide.com, fr.scribd.com, nammo.com)