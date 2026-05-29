Sáng 29/5, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Nam (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) tổ chức lễ bế giảng và tuyên dương học sinh năm học 2025-2026.

Điểm đặc biệt tại buổi lễ là phần thưởng dành cho học sinh giỏi, xuất sắc không phải tập vở như thường lệ mà là cây giống sâm Ngọc Linh.

Theo thầy Võ Đăng Chín, Hiệu trưởng nhà trường, năm học này trường có 338 học sinh ở hai cấp TH và THCS. Trong đó có 51 em đạt danh hiệu giỏi và xuất sắc, gồm 8 học sinh giỏi bậc THCS và 43 học sinh xuất sắc bậc TH.

Thay vì trao thưởng tập vở cho các em, năm nay mỗi học sinh được nhận 5 cây giống sâm Ngọc Linh 2 năm tuổi, trị giá khoảng 200.000 đồng/cây.

Mỗi học sinh giỏi, xuất sắc được nhận 5 cây giống sâm Ngọc Linh trong lễ tuyên dương cuối năm học. Ảnh: Đ.C

Thầy Chín cho biết, xã Trà Linh là địa phương có nhiều hộ dân trồng sâm Ngọc Linh. Vì học sinh học bán trú nên sách vở, đồ dùng học tập đã được trường chuẩn bị từ đầu năm, do đó nhà trường quyết định thay đổi hình thức khen thưởng cho phù hợp thực tế địa phương.

Nguồn kinh phí trao thưởng được trích từ quỹ khen thưởng của trường cùng sự hỗ trợ từ một số giáo viên có trồng sâm Ngọc Linh.

Khi nhận những cây giống về, cha mẹ sẽ thay các em trồng và chăm sóc. Ảnh: Đ.C

Nhà trường mong muốn những cây giống sâm Ngọc Linh sẽ góp phần giúp học sinh và gia đình phát triển sinh kế tại địa phương. Ảnh: Đ.C

Theo nhà trường, những cây giống sau khi mang về sẽ được gia đình học sinh chăm sóc, nhân giống để góp phần phát triển kinh tế. “Nhà trường mong muốn món quà này không chỉ động viên tinh thần học tập mà còn giúp học sinh nâng cao ý thức gìn giữ môi trường, gắn bó với cây sâm Ngọc Linh - loại dược liệu đặc trưng của địa phương”, thầy Chín nói và cho biết nhà trường dự kiến tiếp tục duy trì hình thức khen thưởng này trong những năm học tới.