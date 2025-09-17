Những suất học bổng, mỗi suất trị giá 5.000.000 đồng, không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vững bước trên chặng đường học tập phía trước.

Đại diện Trung tâm Thương mại The Loop trao học bổng cho tân sinh viên xuất sắc.

TTTM The Loop luôn tin rằng sự phát triển của doanh nghiệp phải song hành cùng sự phát triển của cộng đồng. Chương trình học bổng lần này được xem như một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển bền vững, và là lời khẳng định cho triết lý gắn bó lâu dài của The Loop với cộng đồng và khu vực lân cận, nơi doanh nghiệp đang trực tiếp hoạt động và phát triển.

Lễ trao học bổng được tổ chức ngày 14/9/2025 tại TTTM The Loop trong không khí trang trọng và ấm áp, với sự hiện diện của đại diện The Loop, đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các sinh viên được vinh danh nhận học bổng.

Đại diện Trường Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các tân sinh viên tham dự lễ trao học bổng tại TTTM The Loop

Chia sẻ sau sự kiện, đại diện TTTM The Loop, ông Watanabe Rui nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng một doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi cùng cộng đồng xung quanh phát triển. Việc trao học bổng hôm nay không chỉ mang lại sự hỗ trợ về vật chất mà còn tiếp thêm hy vọng để các bạn trẻ tự tin theo đuổi ước mơ học tập và cống hiến. Trong thời gian tới, The Loop sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình trách nhiệm xã hội để lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng cộng đồng”.

Hoạt động học bổng lần này không chỉ mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho các bạn tân sinh viên mà còn góp phần tạo động lực cho cộng đồng cùng quan tâm và đầu tư nhiều hơn vào giáo dục. Trong những năm tới, cùng với sự chung tay của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng, các chương trình hỗ trợ giáo dục kỳ vọng sẽ được mở rộng hơn nữa, từ học bổng đến các hoạt động khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo và phát triển kỹ năng cho sinh viên, giúp hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập.

Trong tương lai, với định hướng sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa, gắn liền với phát triển bền vững, Ban Quản lý TTTM The Loop hy vọng cùng lan tỏa tinh thần sẻ chia, xây dựng môi trường gắn kết, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển toàn diện, góp phần kiến tạo một cộng đồng nhân văn, thịnh vượng và bền vững.

Bích Đào