Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm khuyến khích tinh thần hiếu học và tạo điều kiện tiếp cận tri thức cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ tịch Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, đại diện nhận học bổng.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án sách Con đường tương lai, hướng đến khích lệ tinh thần vượt khó học tập, mở ra cơ hội phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ, thúc đẩy văn hóa đọc.

Thành lập năm 1999, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trở thành điểm tựa cho hàng ngàn học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Bên cạnh các suất học bổng, Quỹ còn triển khai nhiều dự án như Ươm mầm tương lai, Chắp cánh ước mơ, Mở đường đến tương lai, Thắp sáng ước mơ, Hỗ trợ sinh viên… Những chương trình này không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn động viên, khuyến khích tinh thần học tập, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao.

Bà Trương Mỹ Hoa nhận sách.

Ấn phẩm Con đường tương lai - tập 1 của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn là bức tranh đa chiều về những lĩnh vực phát triển quan trọng của đất nước. Tác phẩm nhấn mạnh vai trò của tri thức, khuyến khích học tập suốt đời, đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc. Đây được xem như món quà tinh thần dành cho thế hệ trẻ, khơi dậy ý chí vượt khó vươn lên.