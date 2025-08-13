Điều 31 Nghị định 119/2024/NĐ-CP quy định, chủ phương tiện ô tô phải chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông có kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Nghị định cho phép thời gian một năm (từ 1/10/2024 đến 1/10/2025) để chủ phương tiện và nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện việc chuyển đổi này.

Điều này đồng nghĩa với việc từ 1/10/2025, nếu chủ phương tiện không có tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, sẽ không được lưu thông qua trạm thu phí không dừng (ETC).

Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 6,3 triệu ô tô sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng, nhưng mới chỉ khoảng 30% trong số này đã chuyển đổi sang tài khoản giao thông. Như vậy, vẫn còn khoảng 70%, tương đương hơn 4,4 triệu ô tô, chưa thực hiện chuyển đổi. Thông tin này khiến nhiều chủ phương tiện băn khoăn.

Phương tiện sẽ không thể qua trạm thu phí nếu không chuyển đổi sang tài khoản giao thông. Ảnh: Phan Công

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Tô Nam Toàn, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng) cho biết: Tài khoản thu phí hiện nay chứa thông tin về phương tiện, chủ phương tiện và số tiền đã nạp để thanh toán khi qua trạm. Đây là tài khoản chuyên thu, nên số tiền trong đó chỉ dùng để trả phí đường bộ, không được sử dụng cho mục đích khác và cũng không được tính lãi.

Việc kết nối giữa tài khoản thu phí với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt còn nhiều hạn chế, gây bất tiện cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vận tải lớn. Tiền phải nạp trước vào tài khoản thu phí nhưng không sinh lãi đã gây ra phản ứng từ phía người dùng.

Hơn nữa, Bộ Xây dựng không có chuyên môn trong quản lý tiền trong tài khoản thu phí, dẫn đến khó khăn trong quản lý dòng tiền. Do đó, trong quá trình xây dựng Nghị định 119, Bộ GTVT (cũ) đã thống nhất với Ngân hàng Nhà nước phương án tách tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. Chủ phương tiện được quyền lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp.

Tiền trong phương tiện thanh toán sẽ được tính lãi, đồng thời đa dạng hình thức thanh toán sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dùng, nhất là các doanh nghiệp vận tải lớn.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công ty thu phí tự động VETC khẳng định quy định này áp dụng cho tất cả đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng (ETC), không chỉ riêng VETC.

Giải thích lý do nếu không chuyển sang tài khoản giao thông thì phương tiện không thể qua trạm thu phí, đơn vị này cho biết: Từ 1/10/2025, tất cả tài khoản giao thông dùng để thanh toán phí ETC bắt buộc phải được định danh (xác thực thông tin cá nhân) và liên kết với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Nếu không chuyển đổi đúng hạn, chủ phương tiện sẽ không thể nạp tiền vào tài khoản giao thông, đồng nghĩa với việc không thể sử dụng dịch vụ ETC và hành trình sẽ bị gián đoạn.

VETC cho biết, từ nay đến 1/10, người dùng vẫn có thể chủ động thực hiện định danh và liên kết tài khoản giao thông theo hướng dẫn. Hạ tầng kỹ thuật, nhân sự và kênh hỗ trợ đã sẵn sàng, quá trình chuyển đổi không mất phí. Sau 1/10, hệ thống sẽ không chấp nhận nạp tiền vào tài khoản chưa định danh.

Cách chuyển đổi sang tài khoản giao thông: Thực hiện trên ứng dụng VETC hoặc tại điểm hỗ trợ chính thức.

Các bước: Cập nhật thông tin cá nhân (CCCD, ảnh khuôn mặt) và quét chip NFC.

Liên kết tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử.

Thời gian: 3–5 phút, miễn phí.

Lưu ý: Thông tin giấy tờ tùy thân, họ tên và số điện thoại phải trùng khớp với thông tin ngân hàng liên kết.

Việc định danh chỉ cần làm một lần duy nhất, giúp bảo vệ tài sản và quyền lợi người dùng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ ETC.