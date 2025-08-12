Bộ Xây dựng đang dự thảo, lấy ý kiến các bộ, ngành và người dân về Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ. Theo Bộ Xây dựng, dự thảo nghị định không chỉ cập nhật các quy định để phù hợp với Luật Đường bộ năm 2024 và các văn bản quy định chi tiết, mà còn tăng cường tính răn đe, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Các điểm mới về hành vi vi phạm, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thủ tục xử phạt đều được cụ thể hóa, chi tiết hơn, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc thực thi. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm nhiều hành vi bị xử phạt, đồng thời tăng mức phạt đối với hàng loạt hành vi…

Phạt tiền nếu tự ý chuyển thẻ ETC từ phương tiện này sang phương tiện khác

Một điểm mới được Bộ Xây dựng đưa vào dự thảo nghị định là biện pháp chế tài đối với hành vi vi phạm về thanh toán điện tử trong giao thông đường bộ.

Cụ thể, tổ chức sẽ bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng; cá nhân bị phạt từ 5 – 10 triệu đồng nếu tự ý chuyển thẻ thu phí không dừng (ETC) từ phương tiện này sang phương tiện khác; phá hủy, làm giả, xoá dữ liệu hoặc can thiệp vào nội dung thẻ ETC.

Phạt tiền nếu tự ý chuyển thẻ ETC từ phương tiện này sang phương tiện khác. Ảnh: N. Huyền

Ngoài ra, dự thảo cũng đề cập đến hành vi lợi dụng lỗi hệ thống mạng máy tính trong hoạt động thanh toán điện tử giao thông đường bộ để trục lợi; mở hoặc duy trì tài khoản giao thông nặc danh, mạo danh.

Theo đó, cá nhân sẽ bị phạt tiền lên đến 20 triệu đồng, tổ chức bị phạt 40 triệu đồng nếu xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập hệ thống thanh toán điện tử giao thông đường bộ; phá hoại, đánh cắp dữ liệu của hệ thống; làm thay đổi trái phép chương trình phần mềm hoặc dữ liệu điện tử sử dụng trong thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Thêm vào đó, doanh nghiệp vận hành trạm thu phí sẽ bị phạt tiền từ 10 - 40 triệu đồng trong trường hợp không thực hiện đúng quy trình quản lý, vận hành, để số lượng xe ô tô xếp hàng chờ trước trạm thu phí; thời gian đi qua trạm thu phí của một xe ô tô kéo dài từ hơn 10 phút đến 30 phút, hoặc xảy ra tai nạn giao thông.

Kiến nghị bỏ quy định phù hiệu đối với xe kinh doanh vận tải

Về hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung quy định phạt tiền từ 3 – 4 triệu đồng đối với cá nhân và 6 – 8 triệu đồng đối với tổ chức khi không thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải, trong đó có bộ phận quản lý an toàn.

Trao đổi về quy định “bộ phận quản lý an toàn”, ông Nguyễn Văn Quyền – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam – cho rằng cơ quan soạn thảo nên xem xét lại nội dung này. Bởi thực tế, quy định này không phù hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải nhỏ như hộ gia đình.

“Thực tế, các hộ gia đình chỉ có từ một đến hai xe kinh doanh vận tải thì không thể thành lập được ‘bộ phận an toàn’. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần tách riêng quy định trên theo hướng chỉ áp dụng với doanh nghiệp và hợp tác xã, còn các hộ gia đình kinh doanh vận tải nên quy định chủ hộ đảm nhiệm công tác an toàn cho phù hợp”, ông Quyền nói.

Ngoài ra, đại diện hiệp hội cũng kiến nghị bỏ quy định phù hiệu đối với xe kinh doanh vận tải: “Phù hiệu vốn để nhận diện xe kinh doanh vận tải và xe cá nhân, trong khi xe kinh doanh vận tải đều có biển nền màu vàng, nên quy định này không còn ý nghĩa”.