Ông Tạ Quang Bửu (xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho biết, gia đình hiện có 2 thửa đất tổng diện tích khoảng 1.500m2 do mẹ để lại từ năm 2011. Trong đó, một thửa đất ở tiếp giáp Quốc lộ 1A, thửa còn lại là đất trồng lúa nước liền kề. Khu đất đã được quy hoạch là đất ở nông thôn, đến năm 2019 được cấp giấy chứng nhận, hai anh em cùng đứng tên đồng sở hữu.

Hợp thửa với thành 1.500m2 vẫn không tách được 2 lô vì vướng diện tích tối thiểu. Ảnh: H.K

Hiện nay, gia đình ông có nhu cầu hợp thửa rồi tách thành 2 sổ riêng để các con làm nhà để ở. Theo dự kiến, mỗi thửa mới đều có mặt tiền khoảng 10m, chiều dài 75m và cùng tiếp giáp Quốc lộ 1A. Tuy nhiên, khi liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai), ông được trả lời chưa có hướng dẫn giải quyết.

Theo ông Bửu, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 254/2025/QH15 nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai 2024, song đến nay tỉnh Đồng Nai vẫn chưa có quy định mới thay thế quyết định 63/2024/QĐ-UBND để giải quyết nhu cầu chính đáng của người dân?

Trả lời vấn đề này, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cho biết, căn cứ Điều 5 Quyết định 63/2024/QĐ-UBND, việc tách thửa phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện theo Luật Đất đai 2024 và các quy định cụ thể.

Về điều kiện diện tích, quy định nêu rõ: đối với đất nông nghiệp tại khu vực nông thôn, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 1.000m2. Trường hợp thửa đất có nhiều loại đất khác nhau trong cùng nhóm đất nông nghiệp thì áp dụng theo loại đất tương ứng.

Đối chiếu với trường hợp của ông Bửu, tổng diện tích 2 thửa đất khoảng 1.500m2, trong đó có phần đất trồng lúa nước. Như vậy, nếu tách thành 2 thửa thì mỗi thửa không đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định, nên chưa đủ điều kiện để tách thửa.

Cơ quan chức năng cũng cho biết, trường hợp người dân có nhu cầu tách thửa gắn với chuyển mục đích sử dụng đất, cần đáp ứng các điều kiện theo Điều 7 của Quyết định 63/2024/QĐ-UBND. Cụ thể, việc tách thửa để chuyển mục đích phải phù hợp quy hoạch, đủ điều kiện chuyển mục đích và thửa đất sau khi tách phải đáp ứng các điều kiện về diện tích, kích thước theo loại đất sau khi chuyển đổi.

Ngoài ra, thửa đất có một phần nằm trong quy hoạch giao thông hoặc hành lang bảo vệ công trình, phần diện tích này vẫn được tồn tại cùng thửa đất nhưng tổng thể thửa đất sau tách vẫn phải đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Như vậy, với hiện trạng và mục đích sử dụng đất là đất trồng lúa nước, trường hợp trên chưa đáp ứng điều kiện để tách thửa theo quy định hiện hành của tỉnh Đồng Nai.