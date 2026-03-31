Phản ánh tới cơ quan chức năng, một công dân cho biết đã mua một thửa đất từ ngày 5/5/2021 và hoàn tất thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.

Trên mảnh đất này đã có sẵn nhà ở. Tuy nhiên, căn nhà chưa được hoàn công nên đến nay vẫn chưa được công nhận quyền sở hữu nhà ở.

Khi tiến hành làm thủ tục hoàn công, người mua được được thông báo giấy phép xây dựng và bản vẽ xây dựng đứng tên chủ cũ, và phải có chủ cũ mới làm được hồ sơ.

Vấn đề phát sinh khi người mua không thể liên hệ được với chủ cũ. Theo thông tin cung cấp, địa chỉ thường trú ghi trên giấy tờ không còn đúng - người khác đã sinh sống tại đó từ năm 1998. Thậm chí, theo tìm hiểu, tòa án dân sự trước đó cũng từng tìm nhưng không gặp được người này.

Công dân thắc mắc, trường hợp này cần xử lý như thế nào theo quy định hiện hành? Có thể làm giấy xin điều chỉnh tên trên giấy phép xây dựng và bản vẽ xây dựng hay không? Có thể xin hoàn công và đăng ký sở hữu nhà ở khi không liên hệ được chủ cũ hay không? Cần liên hệ cơ quan nào và chuẩn bị những hồ sơ gì?

Trả lời vấn đề trên Bộ Xây dựng cho biết, pháp luật về xây dựng không có quy định về điều chỉnh giấy phép xây dựng như trường hợp công dân nêu.

Bộ đề nghị bà liên hệ với cơ quan quản lý về đất đai tại địa phương để được hướng dẫn về các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.