Theo phản ánh của công dân, gia đình có thửa đất rộng 129m2 do ông cha để lại, đã xây dựng nhà ở ổn định từ trước năm 1982, không xảy ra tranh chấp.

Khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu, cán bộ địa chính cho biết đây là đất ao theo bản đồ địa chính năm 1985. Nếu muốn cấp thì phải chuyển đổi từ đất ao sang đất ở.

Tình huống này khiến người dân băn khoăn: Khi nhà đã tồn tại hơn 40 năm, sử dụng ổn định trước thời điểm 15/10/1993, việc yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất có đúng quy định hay không?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung phản ánh của công dân là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể địa phương đã ban hành theo thẩm quyền thi hành Luật Đất đai để xem xét, giải quyết.

Do đó, Bộ không có cơ sở để trả lời. Tuy nhiên, Bộ nêu ra một số nguyên tắc.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, pháp luật đất đai hiện hành đã quy định cụ thể việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các Điều 137, 138, 139 và 140 của Luật Đất đai.

Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu đối với cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất quy định tại mục II, mục V nội dung C Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025 của Chính phủ quy định về thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phần quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

“Theo quy định của pháp luật đất đai thì việc cấp giấy chứng nhận theo hiện trạng sử dụng đất”, Bộ nhấn mạnh.

Việc sử dụng bản đồ địa chính được quy định tại Điều 8 Nghị định số 101/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân nghiên cứu, liên hệ với cấp có thẩm quyền để được thực hiện theo quy định.