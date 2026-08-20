Samsung Electronics và LG Electronics có doanh thu tương đương từ các mảng TV, thiết bị gia dụng và điều hòa không khí. Tuy nhiên, lợi nhuận mà hai hãng thu được từ các lĩnh vực này lại chênh lệch đáng kể.

Trong quý II, mảng màn hình và thiết bị gia dụng kỹ thuật số của Samsung ghi nhận doanh thu 14.500 tỷ won (10,5 tỷ USD), nhưng lỗ hoạt động khoảng 10 tỷ won.

Trong khi đó, LG đạt tổng doanh thu 14.916,4 tỷ won từ thiết bị gia dụng, TV và hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa (HVAC), với lợi nhuận hoạt động 1.140 tỷ won.

Chênh lệch doanh thu chỉ 416,4 tỷ won nhưng tạo ra khoảng cách lợi nhuận hoạt động lên tới 1.150 tỷ won.

Khoảng cách này nới rộng trong năm nay. Ba mảng kinh doanh trên của LG đều mang về tổng lợi nhuận hoạt động trên 1.000 tỷ won trong cả quý I và II, với biên lợi nhuận lần lượt đạt 8% và 7,6%.

Trong khi đó, Samsung chỉ đạt khoảng 200 tỷ won lợi nhuận hoạt động trong quý I trước khi chuyển sang mức lỗ nhẹ trong quý II.

Điều đáng chú ý là chỉ ba quý trước, cả hai hãng đều thua lỗ. Trong quý IV/2025, mỗi công ty đều ghi nhận khoản lỗ trên 500 tỷ won từ các mảng liên quan đến thiết bị gia dụng.

Khách quan sát một máy giặt AI của LG Electronics tại Triển lãm CNTT Thế giới diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc ngày 22/4. Ảnh: Bloomberg

Hai hướng đi khác nhau

Giới phân tích trong ngành cho rằng khoảng cách ngày càng lớn chủ yếu xuất phát từ sự khác biệt về cơ cấu kinh doanh và tốc độ đa dạng hóa, khi hai doanh nghiệp tìm cách giảm phụ thuộc vào việc bán phần cứng truyền thống.

Cả Samsung và LG đều đang đối mặt môi trường kinh doanh khó khăn: nhu cầu trì trệ, cạnh tranh về giá từ các đối thủ Trung Quốc, chi phí chip bán dẫn tăng cùng chi phí logistics và nguyên vật liệu cao hơn.

Samsung cho biết chi phí gia tăng là một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng kết quả quý II. LG cũng chịu áp lực tương tự, nhưng cho biết tỷ trọng sản phẩm cao cấp lớn hơn, cùng các biện pháp cắt giảm chi phí, nâng hiệu quả vận hành và hoàn thuế quan đã giúp duy trì lợi nhuận.

LG cũng dành nhiều năm xây dựng các nguồn doanh thu ngoài việc bán sản phẩm một lần, như kinh doanh B2B, dịch vụ cho thuê thiết bị gia dụng và nền tảng webOS.

"Vài năm qua, LG đã thay đổi cơ cấu kinh doanh và xây dựng vùng đệm để chống lại các cú sốc từ bên ngoài", một quan chức trong ngành nhận định. "Những sự chuẩn bị đó giờ bắt đầu thể hiện rõ trong kết quả kinh doanh".

Samsung từ lâu dựa nhiều hơn vào quy mô sản xuất và sản lượng sản phẩm. Mô hình này có thể tạo lợi thế lớn về chi phí khi nhu cầu mạnh, nhưng biên lợi nhuận dễ chịu sức ép khi doanh số giảm đồng thời chi phí tăng.

Samsung đẩy mạnh tái cơ cấu

Samsung hiện bắt đầu điều chỉnh mô hình này.

Theo nguồn tin trong ngành, công ty đang đánh giá hiệu quả mạng lưới sản xuất và dự kiến tăng thuê ngoài đối với một số sản phẩm có biên lợi nhuận thấp, trong đó có lò vi sóng và máy rửa bát.

Các nhóm sản phẩm chủ lực có biên lợi nhuận cao hơn như tủ lạnh và máy giặt nhiều khả năng vẫn chủ yếu được sản xuất nội bộ.

Tuy nhiên, việc so sánh hai công ty không hoàn toàn tương đồng do cách phân loại và công bố hoạt động kinh doanh khác nhau.

Mảng màn hình và thiết bị gia dụng kỹ thuật số của Samsung bao gồm TV, thiết bị gia dụng, thiết bị HVAC và thiết bị y tế. Trong khi đó, LG công bố riêng các mảng thiết bị gia dụng, TV và HVAC.

Dù vậy, cả ba mảng lớn của LG đều có lãi trong quý II. Mảng thiết bị gia dụng đạt lợi nhuận hoạt động 685,9 tỷ won, TV và webOS đạt 219,4 tỷ won, còn HVAC đạt 235,8 tỷ won.

Khoảng cách lợi nhuận cũng đáng chú ý khi cả hai công ty đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới ngoài thị trường TV và thiết bị gia dụng vốn đã bão hòa.

LG cho biết đơn hàng các giải pháp làm mát trung tâm dữ liệu sử dụng AI vượt 600 tỷ won trong nửa đầu năm.

Hãng đặt mục tiêu nhận các dự án trị giá vài nghìn tỷ won đến cuối năm, sau khi được Nvidia cấp chứng nhận cho một số mẫu bộ phân phối chất làm mát.

Công ty cũng bắt đầu sản xuất thử nghiệm bộ truyền động cho robot tại một dây chuyền thí điểm.

Samsung cũng đang tiến vào những lĩnh vực tăng trưởng tương tự. Việc mua lại FläktGroup của Đức giúp hãng có vị thế sẵn có trong lĩnh vực làm mát trung tâm dữ liệu quy mô lớn, trong khi bộ phận robot được nâng cấp và chuyển sang báo cáo trực tiếp với CEO.

Kết quả kinh doanh khả quan từ mảng bán dẫn giúp Samsung có thêm dư địa để bù đắp sự suy yếu của TV và thiết bị gia dụng trong quá trình tái cơ cấu.

Tuy nhiên, khi các đối thủ Trung Quốc tiếp tục gây sức ép lên giá bán, khoảng cách ngày càng lớn với LG cho thấy quy mô sản xuất đơn thuần đang dần mất đi vai trò quyết định trong thị trường thiết bị gia dụng.

(Theo Korea Herald)