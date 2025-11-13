Từ ngày 15/12 tới đây, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình sẽ có hiệu lực.

Theo đó, Điều 11 của Nghị định quy định mức phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm về cấp, quản lý, sử dụng thẻ căn cước công dân, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước (thẻ căn cước).

Người có hành vi không xuất trình thẻ căn cước khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền, có thể bị phạt từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Hành vi không xuất trình thẻ căn cước sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng. Ảnh: Đoàn Bổng

Người không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, căn cước điện tử cũng bị phạt từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Đáng chú ý, người có hành vi chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước sẽ bị phạt đến 4 triệu đồng.

Ngoài ra, các hành vi như tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung, hủy hoại, làm hư hỏng thẻ căn cước công dân... cũng bị phạt từ 2 - 4 triệu đồng.

Nghị định 282/2025 cũng quy định phạt đến 8 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp thẻ căn cước.

Người thuê, cho thuê, cầm cố thẻ căn cước sẽ bị phạt từ 8 - 10 triệu đồng.

Mức phạt trên áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 2 lần.