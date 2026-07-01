Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 29/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) đối với khách hàng.

Ngưỡng khoản vay có giá trị nhỏ sẽ được nâng lên 200 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Hà

Theo đó, kể từ ngày 15/8/2026, khoản vay có giá trị nhỏ là khoản vay không vượt quá 200 triệu đồng tại quỹ tín dụng nhân dân, 400 triệu đồng tại các TCTD khác.

So với quy định hiện hành (100 triệu đồng), ngưỡng khoản vay có giá trị nhỏ được nâng lên 200 triệu đồng tại quỹ tín dụng nhân dân và 400 triệu đồng tại các TCTD khác.

NHNN cho biết số liệu tổng hợp về hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân cho thấy dư nợ bình quân mỗi khách hàng đã ở mức gần 300 triệu đồng.

Trong khi đó, ngưỡng 100 triệu đồng không còn phản ánh đúng nhu cầu vốn trên thực tế, do đó việc nâng lên 400 triệu đồng sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng chính thức và giảm bớt thủ tục đối với các khoản vay quy mô nhỏ.

Thông tư 29 cũng quy định TCTD và khách hàng được quyền thỏa thuận về thứ tự thu nợ gốc và lãi. Tuy nhiên, đối với khoản nợ quá hạn, TCTD phải thực hiện theo nguyên tắc thu nợ gốc trước, thu lãi sau.