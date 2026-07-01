Theo quy định tại Thông tư số 77/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi Thông tư 50/2024/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng, từ 1/7, khách hàng tổ chức được thành lập trong vòng 12 tháng hoặc mới thiết lập quan hệ với ngân hàng trong cùng thời gian sẽ phải xác thực bằng sinh trắc học hoặc chữ ký điện tử an toàn khi thực hiện giao dịch.

Theo đó, người đại diện hợp pháp, tức người phê duyệt giao dịch (Approver) của doanh nghiệp, phải xác thực khuôn mặt khi duyệt các giao dịch có giá trị trên 50 triệu đồng hoặc tổng giá trị giao dịch trong ngày vượt 100 triệu đồng.

Nhằm đảm bảo các giao dịch bằng phương tiện điện tử của khách hàng được thực hiện thông suốt và an toàn, các ngân hàng yêu cầu khách hàng tổ chức hoàn tất việc bổ sung thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp (người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền) trước ngày 1/7.

Trên ứng dụng ngân hàng, người đại diện hợp pháp có thể xác thực sinh trắc học bằng cách quét chip NFC trên giấy tờ tùy thân hoặc liên kết thông tin qua ứng dụng VNeID.

Ngoài ra, người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp có thể trực tiếp đến bất kỳ điểm giao dịch nào của ngân hàng mở tài khoản trên toàn quốc để thực hiện.

Các quy định mới về xác thực sinh trắc học yêu cầu ngân hàng nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo mật. Ảnh: TPBank

Cũng từ hôm nay, một số quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong lĩnh vực ngân hàng tại Thông tư 50 chính thức có hiệu lực.

Theo quy định, giải pháp phát hiện tấn công giả mạo thông tin sinh trắc học của vật thể sống (Presentation Attack Detection - PAD), dù do đơn vị tự triển khai hay sử dụng từ bên thứ ba, đều phải được cấp chứng nhận bởi tổ chức hoặc phòng thí nghiệm sinh trắc học được Liên minh FIDO công nhận.

Thông tư 50 quy định, FIDO (Fast Identity Online) là hình thức xác nhận giao dịch theo tiêu chuẩn do Liên minh FIDO ban hành. Hình thức này sử dụng thuật toán khóa không đối xứng, gồm khóa bí mật để ký số và khóa công khai để kiểm tra chữ ký số.

Từ 1/7, ngân hàng phải đáp ứng thêm điều kiện về hình thức xác nhận FIDO theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 11 là giải pháp do đơn vị tự triển khai hoặc sử dụng của bên thứ ba cung cấp phải được cấp chứng nhận của tổ chức được Liên minh FIDO công nhận.

Ngoài ra, các đơn vị cung cấp dịch vụ vụ ngân hàng trực tuyến (Online Banking) có trách nhiệm gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước các bản sao chứng nhận về bảo đảm an toàn bảo mật, phòng, chống gian lận, giả mạo từ hôm nay (1/7).

Thông tư 50 quy định các yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng, bao gồm: Hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; hoạt động thông tin tín dụng.