Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Bình gác lại con đường học vấn để phụ giúp gia đình kinh doanh quán ăn tại địa phương. Với khát vọng tăng thu nhập và làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh bắt đầu tìm kiếm hướng đi mới.

Trong một lần đi tham quan các mô hình kinh tế, anh bị thu hút bởi nghề nuôi cua đinh vì nhận thấy loại vật nuôi này vừa phù hợp với đam mê chăn nuôi cá nhân, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, đầu ra lại ổn định.

Được sự ủng hộ từ gia đình, năm 2019, anh Bình mạnh dạn đầu tư số vốn ban đầu 40 triệu đồng để xây dựng 4 hồ xi măng nhỏ và mua 20 con cua đinh giống về nuôi thử nghiệm.

"Thời gian đầu mới làm tôi cũng ngại và áp lực, sợ không đạt hiệu quả", anh Bình nhớ lại. "Ban ngày tôi phụ quán ăn, ban đêm lại lên mạng tra cứu kỹ thuật và tìm đến các hộ nuôi lâu năm để học hỏi".

Anh Nguyễn Thanh Bình có thu nhập ổn định từ mô hình nuôi con cua đinh. Ảnh: T.X

Trở ngại lớn nhất trong giai đoạn đầu của anh là bệnh nấm da - căn bệnh rất thường gặp ở cua đinh. Cua đinh bị bệnh, anh lên mạng tìm kiếm kiến thức, đồng thời nhờ các "bậc tiền bối" đi trước chỉ dạy cách điều trị.

Tích lũy dần kinh nghiệm, anh tự tìm ra công thức xử lý nguồn nước sao cho luôn sạch, không bị đọng thức ăn cặn ở đáy hồ, từ đó triệt tiêu mầm bệnh.

Nhờ nguồn nước chuẩn và kỹ thuật chăm sóc tốt, đàn cua đinh của anh lớn nhanh. Đến năm 2021, lứa cua đinh đầu tiên bắt đầu sinh sản. Cua đinh khoảng 2 năm tuổi sẽ đẻ trứng, mỗi lứa từ 10-12 trứng. Sau khi cua đẻ khoảng 3 ngày, anh Bình gom trứng đem ấp riêng trong bể cát để đảm bảo tỷ lệ nở cao. Cua giống nuôi hơn 1 tháng tuổi là có thể xuất bán.

Để tối ưu hóa không gian, anh Bình chủ động thiết kế hệ thống hồ nuôi bài bản, gồm hồ cua bố mẹ rộng khoảng 7m2, mật độ thả 5 con/hồ; diện tích nuôi cua con khoảng 24m2/hồ, mật độ từ 50-60 con. Đến nay, những con cua đinh bố mẹ do anh Bình nuôi có trọng lượng từ 15 -20kg/con.

Cán bộ đoàn địa phương đến tham quan mô hình nuôi cua đinh của anh Bình. Ảnh: T.X

Đầu ra của trang trại anh Bình hiện khá ổn định nhờ mô hình kinh doanh đa dạng. Mỗi năm, anh cung cấp ra thị trường khoảng 400-500 con cua đinh giống. Cua giống có giá bán dao động từ 280.000 đến 320.000 đồng/con hoặc 350.000 đồng/con nếu vận chuyển đi xa. Đối với cua thịt thương phẩm, anh Bình giao cho các chợ với giá từ 450.000 - 500.000 đồng/kg.

Đặc biệt, do gia đình sẵn có lợi thế kinh doanh quán ăn nên anh Bình kết hợp đón khách du lịch vào tham quan trang trại. Khách đến ăn uống, xem mô hình, nếu thích có thể mua cua giống về nuôi, làm cảnh hoặc thưởng thức các món ăn chế biến từ cua đinh ngay tại quán.

Hiện tại, anh Bình đang tiến hành chọn lọc và giữ lại một số lượng cua nhỏ để nuôi dưỡng, chuẩn bị gối đầu cho thế hệ cua bố mẹ tiếp theo, nhằm duy trì và nâng cao sản lượng.

Cơ sở nuôi cua đinh của anh Bình đã được Chi cục Kiểm lâm cấp phép hợp pháp. Với mô hình khởi nghiệp sáng tạo và hiệu quả này, anh Nguyễn Thanh Bình đã vinh dự được Trung ương Đoàn tuyên dương và trao bằng khen tại lễ tuyên dương gương thanh niên tiêu biểu, có uy tín và gương khởi nghiệp thành công vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.