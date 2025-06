Sinh ra và lớn lên tại vùng giáp ranh biên giới Campuchia, cuộc đời ông Puih Hiơng (SN 1956, trú làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai) từng trải qua nhiều biến động. Là giáo viên tiểu học nhưng do nhẹ dạ cả tin, ông đã rời bỏ bục giảng, tham gia tổ chức Fulro (là một tổ chức phản động, dưới bàn tay giật dây của các thế lực thù địch).

Ông được phong làm tiểu đoàn phó kiêm công tác tham mưu, hoạt động tại khu vực Chư Păh (Ia Grai, Biển Hồ, Gia Lai). Tuy nhiên, chính việc đi sai đường ấy đã khiến ông phải trả giá bằng 17 năm cải tạo trong trại giam.

Ngoài việc giúp dân tránh xa Fulro, ông Puih Hiơng là người đi đầu trong việc trồng lúa nước phát triển kinh tế. Ảnh: Trần Hoàn

"Vào một đêm cuối đông năm 1977, có một người đàn ông đến rủ tôi đi theo Fulro và dọa "nếu không tham gia sau này sẽ bị chính quyền bắt bớ, giam cầm. Lúc đó còn trẻ, sợ hãi do thiếu hiểu biết nên tôi đã rời bỏ công việc để trốn vào rừng”, ông Hiơng nhớ lại.

Tại các căn cứ Fulro, ông cùng hơn 200 người (có cả cán bộ thôn) chia thành nhiều tiểu đoàn, sinh sống trong các lán trại, được trang bị vũ khí, tự lo lương thực. Nhiệm vụ chính của ông là nắm bắt tình hình tại các buôn làng, lôi kéo thanh niên gia nhập tổ chức. Dù mang danh tiểu đoàn phó, nhưng cuộc sống bệnh tật, đói khát, và khi bị bắt thì Fulro hoàn toàn bỏ mặc.

Tháng 1/1980, ông bị lực lượng chức năng truy bắt. Trong lúc bị vây ráp, ông có ý định tự sát bằng lựu đạn nhưng được kịp thời khống chế. Suốt gần 17 năm chấp hành án, tổ chức Fulro không hề hỏi han, hỗ trợ, kể cả một lá thư động viên an ủi.

Ông Puih Hiơng vận động bà con hiến đất mở đường nhằm thuận tiện trong đi lại và tăng gia sản xuất. Ảnh: Trần Hoàn

“Suốt những năm tháng ở trong tù, tôi nhận ra mình đã sai, đã làm nhiều việc không đúng với dân làng. Vì thế tôi không ngừng phấn đấu cải tạo để làm lại cuộc đời, đồng thời vận động phạm nhân chấp hành tốt quy định của trại giam”, ông Hiơng trải lòng.

Quyết tâm hướng thiện, thành người “trấn giữ” vùng biên

Được trả tự do năm 1997, ông trở về quê vợ ở TP Pleiku. Sau đó vợ mất, con gái đi lấy chồng, ông trở lại làng Trol Đeng, nơi chôn nhau cắt rốn. Những ngày đầu tái hòa nhập rất gian nan, người dân xa lánh, người thân tố cáo ông rủ rê vượt biên. May mắn được công an huyện làm rõ sự thật, giúp ông minh oan. Đây cũng là động lực để ông kiên trì ở lại quê hương, quyết tâm làm lại từ đầu.

Ngay cả khi đã hoàn lương, ông vẫn bị Fulro tìm cách liên lạc, lôi kéo trở lại. Có lần, một người bạn cũ từ Mỹ gửi tiền, nhưng ông dứt khoát từ chối. Ông còn trực tiếp đối mặt với những người cầm đầu, cảnh báo họ tránh xa khu vực ông sinh sống, nếu không sẽ bị tố cáo.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Trần Hoàn

Với sự quyết tâm cải tạo và sự hỗ trợ của chính quyền, đặc biệt là một nữ công an huyện thường xuyên động viên, phân tích đúng sai, ông Hiơng dần hiểu rõ chính sách, pháp luật và nghĩa vụ công dân. Ông bắt đầu tham gia tuyên truyền, vận động bà con tránh xa Fulro, từ bỏ tư tưởng thù địch. Ông lấy chính bản thân làm gương để thuyết phục những ai còn dao động.

Không dừng lại ở đó, khi biết có người vượt biên hoặc trở về từ các lán trại của Fulro, ông chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, thuyết phục họ hồi hương và hoà nhập cộng đồng. Điển hình như vụ ba người dân làng Trol Đeng vượt biên rồi sang Thái Lan, sau đó quay về biên giới Campuchia trong tình trạng đói khổ. Nghe tin, ông cùng công an huyện vào rừng đón họ về.

Ngoài việc giúp dân tránh xa Fulro, ông còn tích cực vận động bà con thay đổi cách làm ăn. Từ những kiến thức học được trong trại giam, ông khuyến khích bà con chuyển từ canh tác truyền thống sang trồng lúa nước, cây công nghiệp. Ban đầu bị phản đối, nhưng sau khi thấy kinh tế gia đình ông ngày càng khá giả, dân làng đã tin tưởng và làm theo.

Ông Puih Hiơng là tấm gương tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Đức Cơ. Ảnh: Trần Hoàn

Với những đóng góp không mệt mỏi cho cộng đồng, đặc biệt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ông Puih Hiơng được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen; 10 lần được Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng.

Từ một người từng đi sai đường, ông Puih Hiơng đã trở thành điểm tựa tinh thần cho cả buôn làng - người “trấn giữ” vùng biên Đức Cơ, giúp giữ gìn sự bình yên cho cộng đồng bằng chính bài học xương máu của mình.