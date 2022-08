Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Cà Mau

Sáng 11/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác Bộ Công an đã đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại ngày hội Ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thông tin, thời gian qua, tỉnh Cà Mau có bước phát triển về kinh tế - xã hội; cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ; đô thị phát triển theo hướng văn minh, hiện đại; diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, toàn tỉnh hiện có 52/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cà Mau đã không ngừng đoàn kết, chung sức, đồng lòng đạt được nhiều thành tích nổi bật, nhất là trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Riêng xã Hưng Mỹ luôn là xã điển hình về các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh, để các địa phương khác học tập, làm theo. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tặng bằng khen và quà cho tập thể, cán bộ và nhân dân xã Hưng Mỹ Phát biểu tại ngày hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Cà Mau nói chung và chính quyền, nhân dân xã Hưng Mỹ nói riêng trong thời gian qua. Kinh tế - xã hội có những phát triển, thu nhập bình quân của người dân trong xã ở mức cao, đời sống văn hóa tinh thần được nâng lên rõ rệt. Từ một xã thuần nông, xuất phát điểm thấp, từ năm 2015, phát huy tinh thần cách mạng anh hùng, xã Hưng Mỹ đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt (thứ 4 từ trái qua) tặng bằng khen và quà cho tập thể và cá nhân có thành tích bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau, huyện Cái Nước và trực tiếp là của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hưng Mỹ, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường hòa bình, ổn định, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. Dịp này, nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhận kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022, Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau. Theo Sài Gòn Giải Phóng