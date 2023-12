Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động cùng Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị chiều nay (22/12).

Ông Nguyễn Đình Khang.



Đánh giá kết quả phối hợp giữa tổ chức công đoàn với lực lượng công an nhân dân, ông Nguyễn Đình Khang cho biết, những năm qua công tác phối hợp giữa hai bên trong triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các cán bộ công đoàn và công nhân lao động trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

5 năm qua, từ việc triển khai thực hiện tốt phong trào, đã có nhiều điển hình tiên tiến, đạt thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.

Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động cho rằng, để thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Tổng liên đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp nhằm đạt được mục tiêu đảm bảo an ninh Tổ quốc trong công nhân, viên chức, lao động.

Cụ thể, 5 năm qua hai bên đã phối hợp thực hiện hiệu quả việc đảm bảo an ninh trật tự trong công nhân, lao động và các cơ quan công đoàn. Trong đó, các cấp công đoàn đã chủ động nắm bắt tình hình; báo cáo kịp thời và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm sớm ổn định tình hình trong đoàn viên, công nhân, lao động, không để xảy ra những diễn biến phức tạp.

Lực lượng công an phối hợp công đoàn các cấp vận động đoàn viên, công nhân viên chức, lao động làm tốt công tác phát hiện, tố giác và tham gia phòng, chống tội phạm.

Phối hợp tiến hành xác minh thông tin trong xử lý đơn thư, kiến nghị của quần chúng nhân dân, xử lý tin báo về tội phạm, các dấu hiệu vi phạm pháp luật và tội phạm có liên quan đến công nhân, viên chức, lao động.

Đặc biệt, thời gian qua, trước khó khăn về kinh tế do dịch Covid-19, một bộ phận công nhân, lao động đã bị tác động, lôi kéo bởi các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cầm cố vay tiền với lãi suất cao dẫn đến mất khả năng chi trả, phải cầm cố thẻ ATM trả lương hằng tháng.

Thực trạng trên đã được Công an và liên đoàn các địa phương phối hợp tăng cường các hoạt động tuyên truyền liên quan phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm hình sự, đặc biệt là tội phạm “tín dụng đen”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao... nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và tố giác tội phạm, không để ảnh hưởng đến cuộc sống và việc làm của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Lãnh đạo Bộ Công an khen thưởng các cá nhân tiêu biểu

Hai bên tiến hành rà soát, lập danh sách, phân loại người nghiện trong công nhân, lao động. Trên cơ sở rà soát, phân loại, công an các đơn vị, địa phương áp dụng các biện pháp quản lý, giáo dục đối tượng nghiện, nghi nghiện là công nhân, lao động nhằm góp phần kiềm chế số người sử dụng trái phép chất ma túy.

Để triển khai hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động đề nghị các cấp công đoàn cần quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là việc nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến cho phù hợp với từng địa bàn, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của công nhân lao động.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của các mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công đoàn cơ sở cần phối hợp với chính quyền, chuyên môn và lực lượng Công an ở cơ sở để triển khai nhân rộng mô hình, chú trọng việc sơ kết, đánh giá, phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả mô hình.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho 140 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2023.