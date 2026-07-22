Điểm tương đồng của Gia Lộc và bài học tham khảo từ Tô Châu

Trong hơn 30 năm phát triển, KCN Tô Châu (Suzhou Industrial Park - SIP) đã trở thành một trong những mô hình thu hút FDI thành công nhất châu Á. Thành lập năm 1994 trên cơ sở hợp tác giữa Chính phủ Trung Quốc và Singapore, SIP hiện thu hút hơn 5.200 dự án FDI, gần 190 dự án của các tập đoàn Fortune Global 500 và đạt GDP hơn 55 tỷ USD trong năm 2024.

Cổng Phương Đông – biểu tượng của KCN Tô Châu, Trung Quốc. Nguồn: Shutterstock

Thành công của Tô Châu đến từ sự kết hợp giữa lợi thế vị trí và chiến lược phát triển nhất quán. Nằm giữa Thượng Hải và vùng Đồng bằng sông Dương Tử, khu vực này sở hữu khả năng kết nối thuận lợi với hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế và các trung tâm công nghiệp lớn.

Bên cạnh đó, KCN SIP tạo sức hút nhờ cơ chế một cửa, dịch vụ hỗ trợ FDI chuyên nghiệp, hạ tầng hoàn thiện, nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ. Những yếu tố này giúp các nhà đầu tư dễ dàng kết nối chuỗi cung ứng, nhân lực và dịch vụ hỗ trợ, từ đó thu hút nhiều tập đoàn hàng đầu như Samsung, Bosch, Siemens, ABB, Microsoft, Panasonic và Roche…

Theo đại diện ROX Group, qua quá trình nghiên cứu và làm việc với Trung tâm Dịch vụ xúc tiến đầu tư thành phố Tô Châu, ROX iPark nhận thấy Gia Lộc có nhiều điểm tương đồng và sở hữu tiềm năng để trở thành "Tô Châu của Hải Phòng".

Phối cảnh quy hoạch KCN Gia Lộc. Nguồn: ROX iPark

Thứ nhất, Gia Lộc nằm tại tâm điểm tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, kết nối trực tiếp với hệ thống cảng biển quốc tế Hải Phòng và mạng lưới giao thông liên vùng qua các tuyến Quốc lộ 38B, Quốc lộ 37, Quốc lộ 5B, ĐT392B... Khu vực này cũng sở hữu lợi thế về nguồn nhân lực nhờ hệ thống các trường đại học, phân hiệu đào tạo đa dạng ngành nghề.

Thứ hai, ROX iPark định hướng KCN Gia Lộc phát triển theo mô hình hệ sinh thái đầu tư toàn diện, bao gồm hạ tầng kỹ thuật, logistics, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và tiện ích cho người lao động, tương đồng với mô hình KCN - đô thị - dịch vụ của Tô Châu.

Điểm chung giữa Tô Châu và Gia Lộc là định hướng thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Nếu Tô Châu thành công với các ngành điện tử, bán dẫn, công nghệ cao và R&D, thì KCN Gia Lộc đang hướng tới các lĩnh vực sản xuất giá trị gia tăng cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics hiện đại và phát triển bền vững.

“Bài học lớn từ Tô Châu là tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư thông qua hạ tầng đồng bộ, thủ tục thuận lợi và khả năng kết nối chuỗi cung ứng. Đây cũng là những năng lực cốt lõi ROX iPark đang xây dựng tại Gia Lộc, qua đó tạo nền tảng để KCN Gia Lộc trở thành cực tăng trưởng công nghiệp mới trong không gian phát triển mở rộng của Hải Phòng và khu vực phía Bắc”, đại diện ROX Group chia sẻ.

Khát vọng đưa KCN Gia Lộc thành “Tô Châu của Hải Phòng”

Trong bức tranh công nghiệp miền Bắc, Hải Phòng nổi lên như điểm đến chiến lược nhờ vị trí trung tâm của tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Tọa lạc trên trục kết nối quan trọng, KCN Gia Lộc sở hữu lợi thế logistics vượt trội với khả năng tiếp cận nhanh hệ thống cảng biển nước sâu Hải Phòng, sân bay Cát Bi, Nội Bài và mạng lưới cao tốc liên vùng.

Lợi thế này giúp doanh nghiệp tối ưu thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả sản xuất, xuất khẩu.

Bên cạnh vị trí chiến lược, KCN Gia Lộc được ROX iPark đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hệ thống giao thông, điện, nước, viễn thông và xử lý nước thải đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp giá trị gia tăng cao.

Không chỉ phát triển hạ tầng, ROX iPark còn xây dựng hệ sinh thái dịch vụ công nghiệp hỗ trợ trong và xung quanh khu công nghiệp, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và thu hút đầu tư.

Định hướng phát triển các ngành điện tử, công nghệ cao, cơ khí chính xác, logistics và công nghiệp hỗ trợ giúp KCN Gia Lộc từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất hiện đại.

KCN Gia Lộc cũng được phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, chú trọng sử dụng năng lượng hiệu quả, tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên nước theo hướng tuần hoàn, giảm phát thải carbon và mở rộng diện tích cây xanh. Đồng thời, khu công nghiệp sẽ ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành với các hệ thống giám sát hạ tầng, quản lý điện - nước, môi trường thông minh và nền tảng dịch vụ số, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp.

(Nguồn: ROX Group)