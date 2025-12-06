Bản Ploang, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị hiện có 35 hộ, với 162 nhân khẩu, hầu hết là người Bru-Vân Kiều.

Nằm cách khu vực trung tâm xã hơn 20km, Ploang hiện vẫn đang là bản “ba không”, không điện lưới quốc gia, không sóng điện thoại, không trạm y tế.

Từ bao đời nay, người Bru-Vân Kiều ở bản Ploang chủ yếu sống dựa vào rừng nhờ săn bắt, khai thác lâm sản nên cuộc sống rất khó khăn.

Trưởng bản Ploang Nguyễn Thị Thi. Ảnh: V.M

Năm 2016, nhờ sự năng nổ, chịu khó, chị Nguyễn Thị Thi được tín nhiệm bầu làm trưởng bản Ploang.

“Thường xuyên về UBND xã họp nên mình có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với pháp luật, cuộc sống bên ngoài. Với trách nhiệm của người được dân bản tín nhiệm, mình bắt đầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, dòng họ, làng bản từ bỏ dần việc phá rừng để chuyển sang phát triển chăn nuôi, trồng trọt.

Những ai có đủ sức khỏe thì được vận động đi làm thuê ở các tỉnh khác, bóc vỏ keo tràm, phụ hồ... Đến nay, toàn bộ dân bản Ploang đều từ bỏ việc phá rừng, an tâm lao động sản xuất”, chị Thi tâm sự.

Từ khi làm trưởng bản đến nay, chị Thi đã đi trước, làm trước, chị vận động chồng, bà con trong dòng họ không uống rượu quá chén dẫn đến lệch chuẩn, tích cực phát triển sản xuất để cải thiện cuộc sống, đẩy mạnh trồng rừng kinh tế và tham gia bảo vệ rừng tự nhiên để giữ gìn môi trường, cải thiện sinh kế.

Điểm trường ở bản Ploang vừa mới được khánh thành, đưa vào sử dụng trong năm học 2025-2026. Ảnh: V.M

Đến nay, toàn bộ 5 người con của chị Thi đều được đi học, trong đó cậu con trai thứ 3 Hồ Văn Thuôn (SN 2001) đã học xong đại học. Hiện gia đình chị sở hữu 20 con bò, 8 con lợn, 4 con dê và hàng chục con gà, ngan.

Chị cũng tích cực tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an, bộ đội biên phòng, nhà hảo tâm… đầu tư xây dựng cho bản Ploang 1 tuyến đường bê tông kiên cố nối từ đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây) vào bản dài hơn 6km, 1 điểm trường với 2 phòng học và 1 nhà vệ sinh tách biệt kiên cố, khang trang vừa đưa vào sử dụng tháng 5/2025.

Gần 10 năm làm trưởng bản, chị Nguyễn Thị Thi đã đóng góp không nhỏ vào sự đổi thay của bản làng. Ảnh: CTV

Từ đầu năm 2024 đến nay, chị đã tham mưu triển khai xóa 18 ngôi nhà tạm, dột nát ở bản, góp phần nâng tỷ lệ xóa nhà tạm cho toàn bản đạt hơn 85%.

Nữ trưởng bản còn vận động toàn bộ người dân trong bản cho con em đến trường học chữ đúng độ tuổi và không bỏ học giữa chừng, bỏ dần các hủ tục để xây dựng nếp sống văn minh.

Thấy chị làm được, bà con trong bản dần tin tưởng, làm theo, hiện bình quân mỗi hộ dân ở bản Ploang đều sở hữu 5 con trâu, bò, 3 dê cùng hàng chục con gia cầm.

Bản Ploang nhìn từ trên cao. Ảnh: CTV

Anh Hồ Văn Va ở bản Ploang phấn khởi chia sẻ: “Những năm qua nhờ sự vận động, giúp đỡ của trưởng bản Thi, bà con chúng tôi đã biết tự lực phát triển kinh tế, giảm bớt rượu chè, cùng giúp nhau lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường trong cộng đồng để cùng chung tay xây dựng bản làng ngày càng tốt đẹp hơn”.

Theo ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, kinh tế ở bản Ploang ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất lẫn tinh thần đạt nhiều tiến bộ vượt bậc, an ninh biên giới và trật tự xã hội được bảo đảm, thành tựu đó có sự đóng góp không nhỏ của chị Nguyễn Thị Thi.

“Nữ trưởng bản này còn là cầu nối đắc lực giữa bản Ploang với chính quyền xã Trường Sơn để triển khai thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn”, ông Hà nói.

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, bà con dân bản Ploang luôn nhắc đến chị Nguyễn Thị Thi như một điểm tựa tinh thần vững chãi. Gần 10 năm làm trưởng bản, chị vẫn lặng lẽ gieo niềm tin, giữ nhiệt huyết để bản làng ngày một đổi thay.