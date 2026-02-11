Trong thế giới doanh nhân Trung Quốc, cuộc đua tài sản khốc liệt không kém bất kỳ thị trường chứng khoán nào, hiếm ai đang thắng thế lại chủ động rút lui. Nhưng nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Pinduoduo Hoàng Tranh (Colin Huang) đã làm điều ngược lại.

Khi chỉ còn “một bước chân” để chạm tới ngôi vị người giàu nhất Trung Quốc, ông bất ngờ tuyên bố rời ghế chủ tịch, đồng thời hiến tặng và chuyển giao số cổ phần trị giá khoảng 1.000 tỷ NDT (khoảng 3,86 triệu tỷ đồng), khép lại vai trò trung tâm trong đế chế thương mại điện tử mà chính mình gây dựng.

Hoàng Tranh - nhà sáng lập Pinduoduo gây chú ý khi chủ động rút lui khỏi vị trí chủ tịch ở đỉnh cao sự nghiệp, dù chỉ còn một bước để trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Nguyên nhân không phải do thất bại hay khủng hoảng, càng không phải bị ép buộc. Đó là một lựa chọn có chủ ý và với nhiều người, là lựa chọn khó hiểu.

Từ con nhà bình thường đến ông chủ đế chế nghìn tỷ

Hoàng Tranh sinh năm 1979 tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (phía Đông Trung Quốc) trong một gia đình công chức bình thường. Không xuất thân hào môn, không quan hệ chính trị nổi bật, tuổi thơ của ông trôi qua khá yên ổn, lặng lẽ nhưng kỷ luật.

Ngay từ nhỏ, Hoàng Tranh đã nổi tiếng là học sinh xuất sắc. Ông được tuyển thẳng vào Đại học Chiết Giang- một trong những trường hàng đầu Trung Quốc. Ở đây, ông không chỉ học tốt mà còn năng động trong các hoạt động sinh viên, từ tổ chức sự kiện đến làm cán bộ đoàn.

Chính môi trường này đã giúp ông xây dựng mạng lưới quan hệ quan trọng, trong đó có những người sau này trở thành “quý nhân” của sự nghiệp. Một trong số đó là nhà đầu tư huyền thoại đứng sau thành công của nhiều công ty công nghệ Trung Quốc Đoàn Vĩnh Bình.

Sau khi tốt nghiệp, Hoàng Tranh sang Mỹ du học và làm việc tại trụ sở Google. Những năm tháng ở Thung lũng Silicon đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tư duy của ông: đề cao sáng tạo, tôn trọng kỹ sư và không chạy theo lợi ích ngắn hạn.

Trong khi nhiều người chọn ở lại Mỹ để phát triển sự nghiệp ổn định, Hoàng Tranh lại sớm đưa ra quyết định quay về Trung Quốc. Lý do rất đơn giản là Internet Trung Quốc đang ở giai đoạn bùng nổ, cơ hội lớn hơn rất nhiều so với một vị trí an toàn ở Google.

Pinduoduo và cú đánh vào thị trường đại chúng

Năm 2015, Pinduoduo chính thức ra đời. Khi đó, thương mại điện tử Trung Quốc gần như là “sân chơi riêng” của Alibaba và JD.com. Hầu hết giới đầu tư đều cho rằng thị trường đã bão hòa, không còn chỗ cho người thứ ba.

Chưa hết, mô hình kinh doanh của Pinduoduo còn bị coi là “cấp thấp”: mua chung, mặc cả giá, trợ giá mạnh, điều hoàn toàn trái ngược với hình ảnh “cao cấp, chuẩn mực” mà các ông lớn xây dựng.

Pinduoduo từ một nền tảng mua chung giá rẻ đã vươn lên doanh nghiệp thương mại điện tử nghìn tỷ NDT, mở lối đi riêng bằng cách đánh vào thị trường nông thôn và thành phố nhỏ. Ảnh: Baidu

Nhưng chính điều đó lại giúp Pinduoduo thọc sâu vào thị trường nông thôn và thành phố nhỏ, nơi hàng trăm triệu người Trung Quốc chưa thực sự được tiếp cận thương mại điện tử.

Với hàng giá rẻ, cách chơi mang tính xã hội cao, Pinduoduo nhanh chóng lan truyền như virus. Lần đầu tiên, hàng triệu người mua được trái cây, quần áo, đồ gia dụng qua mạng, dù chất lượng vẫn gây tranh cãi.

Ba năm sau, Pinduoduo niêm yết tại Mỹ, trở thành một trong những câu chuyện IPO ấn tượng nhất lịch sử Internet Trung Quốc.

Đỉnh cao và cú quay lưng bất ngờ

Đến năm 2020, Pinduoduo đạt giá trị vốn hóa hơn 1.000 tỷ NDT (khoảng 3,86 triệu tỷ đồng), Hoàng Tranh sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 3.200 tỷ NDT (khoảng 12,35 triệu tỷ đồng), từng có lúc vươn lên vị trí người giàu thứ hai Trung Quốc.

Theo logic thông thường, nếu tiếp tục ngồi ghế chủ tịch và dẫn dắt công ty thêm vài năm, cơ hội trở thành người giàu nhất Trung Quốc là hoàn toàn trong tầm tay.

Nhưng đúng lúc ấy, Hoàng Tranh lại chọn rẽ lối. Năm 2021, ông tuyên bố rời ghế chủ tịch Pinduoduo, đồng thời hiến tặng số cổ phần trị giá khoảng 1.000 tỷ NDT cho các quỹ nghiên cứu và thiện nguyện.

Trước dư luận xôn xao, ông chỉ giải thích vỏn vẹn bằng một câu ngắn gọn: “Của cải chưa bao giờ là mục tiêu cuối cùng. Nó chỉ là công cụ”.

Sau khi rút lui, Hoàng Tranh gần như biến mất khỏi truyền thông. Không đầu tư vào dự án Internet mới, không tái xuất với vai trò “siêu doanh nhân”, ông dành phần lớn thời gian cho nghiên cứu khoa học, giáo dục và y tế.

Có người bắt gặp ông mặc đồ giản dị trong khuôn viên trường đại học, trò chuyện với sinh viên. Có nguồn tin cho biết, ông đang dồn nguồn lực cá nhân vào những lĩnh vực mà trong quan điểm của ông, có thể thay đổi tương lai chứ không chỉ tạo ra lợi nhuận ngắn hạn.

Thay vì theo đuổi danh xưng “người giàu nhất”, ông chọn trở thành “đại thiện nhân”, dùng của cải để đầu tư cho tương lai dài hạn của xã hội.

Tuy vậy, theo cập nhật của Forbes tháng 1/2026, khối tài sản của Hoàng Tranh vẫn đạt khoảng 40,8 tỷ USD (tương đương khoảng 1,02 triệu tỷ đồng), xếp thứ 45 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Theo Baidu