51 năm Petrovietnam:

Sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Petrovietnam đã khai thác khoảng 441,5 triệu tấn dầu và 196 tỉ m³ khí, từng bước hình thành hệ thống công nghiệp - năng lượng tương đối đồng bộ, trải dài từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển đến chế biến, sản xuất và phân phối.

Tuy nhiên, giá trị lớn hơn của hành trình 51 năm không chỉ nằm ở lượng dầu, khí đã khai thác hay quy mô tài sản được tích lũy, mà ở năng lực hình thành và vận hành một chuỗi giá trị công nghiệp-năng lượng có tính liên kết cao.

Ảnh: Trường Sơn

Từ khí thiên nhiên đã “biến” thành điện, đạm và các sản phẩm hóa chất; từ dầu thô hình thành lọc dầu, hóa dầu và hệ thống phân phối; từ năng lực xây dựng công trình dầu khí ngoài khơi phát triển thành năng lực cơ khí chế tạo, tổng thầu thiết kế, mua sắm, xây dựng và lắp đặt (EPC/EPCI) và xa hơn là tham gia chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi quốc tế… - những mắt xích được kiến tạo trong nhiều thập niên ấy đang trở thành nền móng cho một không gian phát triển lớn hơn của Petrovietnam.

Xác lập 3 trụ cột: công nghiệp - năng lượng - dịch vụ chất lượng cao

Theo định hướng phát triển mới, Petrovietnam xác lập 3 trụ cột gồm công nghiệp - năng lượng - dịch vụ chất lượng cao; đồng thời thực hiện chiến lược kép: tiếp tục tối ưu các nguồn năng lượng dầu khí truyền thống trong khi từng bước phát triển các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo và những ngành công nghiệp có khả năng tạo giá trị gia tăng cao. Mục tiêu đến năm 2030 là hướng tới Fortune Global 500; tầm nhìn đến năm 2050 trở thành tập đoàn công nghiệp - năng lượng tích hợp, xanh, số, thông minh, thuộc nhóm hàng đầu khu vực và có vị thế toàn cầu.

Kiểm tra hàng trong kho tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Trong quá trình xây dựng kế hoạch thực thi chiến lược đến năm 2030, các hướng phát triển trung hạn được tập đoàn đặt ra gồm phát triển chuỗi giá trị LNG; xây dựng hệ sinh thái điện gió ngoài khơi; mở rộng hoạt động thăm dò - khai thác ra quốc tế; phát triển hoạt động thương mại quốc tế; tái cấu trúc lĩnh vực hạ nguồn và chuẩn bị năng lực cho điện hạt nhân. Song song với đó là các yếu tố nền tảng về nhân lực, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI), thể chế, mô hình vận hành, hợp tác quốc tế và liên kết trong toàn hệ sinh thái.

Những định hướng này cho thấy một thay đổi về chất: thay vì mỗi đơn vị, mỗi dự án tạo ra một dòng sản phẩm tương đối độc lập, Petrovietnam đang hướng tới việc kết nối các tài nguyên, hạ tầng, công nghệ, thị trường và năng lực của toàn tập đoàn thành những chuỗi giá trị lớn hơn.

Kiến tạo những hệ sinh thái năng lượng mới

Kho cảng LNG Thị Vải

Theo hướng phát triển của tập đoàn, Trung tâm công nghiệp năng lượng không đơn thuần là nơi tập trung một số nhà máy điện hay công trình dầu khí, mà là một hệ sinh thái công nghiệp-năng lượng tích hợp quy mô lớn, được phát triển dựa trên sự liên kết giữa nhiều dự án, nhiều ngành và nhiều doanh nghiệp.

Trong đó, LNG có thể kết nối với điện khí; lọc dầu kết nối với hóa dầu, hóa chất và vật liệu mới; điện tái tạo có thể kết nối với hydrogen, ammonia xanh; các nguồn phát thải có thể liên kết với thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS). Bao quanh các hoạt động sản xuất là hệ thống cảng biển, kho chứa, đường ống, logistics, dịch vụ kỹ thuật, cơ khí chế tạo, vận hành-bảo dưỡng, hạ tầng số và thậm chí các trung tâm dữ liệu. Và điểm cốt lõi nằm ở hai chữ “tích hợp”.

Một cảng biển có thể phục vụ nhiều dự án; một hệ thống logistics có thể kết nối nhiều chuỗi sản xuất; nguồn nguyên liệu hay phụ phẩm của doanh nghiệp này có thể trở thành đầu vào của doanh nghiệp khác. Việc dùng chung hạ tầng cảng, kho, đường ống, điện, nước, xử lý nước thải và dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) giúp hạn chế đầu tư trùng lặp, giảm chi phí vận hành, sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn và tạo điều kiện thực hiện kinh tế tuần hoàn, cộng sinh công nghiệp.

Trung tâm Công nghiệp Năng lượng và Hậu cần Kỹ thuật PTSC

Xa hơn, việc hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng còn mang ý nghĩa vượt khỏi phạm vi một doanh nghiệp. Khi một dự án năng lượng lớn kéo theo cơ khí chế tạo, cảng biển, logistics, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ kỹ thuật, đào tạo nhân lực và các doanh nghiệp vệ tinh, giá trị được tạo ra không dừng ở doanh thu của Petrovietnam mà có thể hình thành các cực tăng trưởng mới tại địa phương và vùng kinh tế.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Nếu trong giai đoạn đầu, những mỏ dầu, đường ống khí, nhà máy lọc dầu hay nhà máy điện là những dấu mốc cho sự trưởng thành của Petrovietnam, thì trong chặng đường phía trước, thước đo mới có thể sẽ là khả năng kết nối những công trình đó thành các chuỗi giá trị và những trung tâm công nghiệp-năng lượng có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.

(Nguồn: Petrovietnam)