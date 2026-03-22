Nậm Vạc 1 là một trong những bản đặc biệt khó khăn, chịu tác động trực tiếp của điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và vị trí xa trung tâm. Địa hình chia cắt mạnh, giao thông mùa mưa vất vả do đường đất chưa được cứng hóa. Đời sống kinh tế của người dân còn thiếu thốn, trình độ dân trí thấp. Trong bối cảnh đó, việc tiếp cận thông tin chính thống không tránh khỏi những hạn chế, tạo ra khoảng trống về nhận thức. Từ thực tế này, nảy sinh những cách hiểu chưa toàn diện, tâm lý băn khoăn và so sánh thiệt hơn tích tụ dần trong một bộ phận người dân.

Đỉnh điểm của những mâu thuẫn bộc lộ rõ thời điểm trước kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ trước. Tâm lý nghi ngại, thiếu đồng thuận lan rộng, ngay trước thềm bầu cử năm 2021, đại đa số người dân trong bản có ý kiến không tham gia, đồng loạt trả lại thẻ cử tri.

Người dân bản Nậm Vạc 1 bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Lầu Tình

Trước tình hình đó, hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện Nậm Nhùn đã vào cuộc với trách nhiệm cao. Nhiều đoàn công tác được cử xuống bám bản, trực tiếp đối thoại, tháo gỡ từng vấn đề. Sau rất nhiều nỗ lực tuyên truyền, nhân dân đã đồng thuận tham gia bầu cử với tỷ lệ trên 99%. Tuy nhiên, việc giải quyết khi đó mới dừng lại ở việc ổn định tình hình trước mắt, còn những “nút thắt” cốt lõi về quyền lợi vẫn chưa được tháo gỡ triệt để.

Nỗi day dứt từ con đường dang dở

Một trong những “nút thắt” lớn nhất chính là câu chuyện con đường liên bản lên Nậm Vạc 1 và xây cầu bắc qua sông Nậm Na. Đến nay, cầu treo Nậm Vạc đã xây xong, tuyến đường ô tô lên bản đã mở nền nhưng chưa được cứng hóa do nguồn vốn có hạn. Trước đó, trong quá trình thi công, do chưa hiểu rõ chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, một số hộ dân đã rào đường ngăn cản.

Không chỉ vậy, nhiều người dân tham gia lao động cho nhà thầu nhưng chưa được thanh toán tiền công khiến bức xúc gia tăng. Mâu thuẫn từ chuyện chính sách đã chuyển hóa thành vấn đề danh dự, sự công bằng và niềm tin.

Hậu quả của con đường dang dở vô cùng nặng nề. Vào mùa mưa, đường trơn trượt khiến việc giao thương và đời sống gặp muôn vàn khó khăn. Đau xót nhất là khi có người ốm nặng không thể đi bằng phương tiện cơ giới, bà con phải khiêng cáng bộ khoảng 7km xuống quốc lộ. Trong điều kiện đường rừng dốc cao, mưa gió, có những trường hợp đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu...

Cán bộ xã hướng dẫn bầu cử cho nhân dân bản Nậm Vạc 1. Ảnh: Lầu Tình

Gỡ "nút thắt" lòng dân, khơi dậy sự đồng thuận

Bước ngoặt thực sự bắt đầu từ khi chính quyền địa phương hai cấp được kiện toàn. Với quan điểm không né tránh việc khó, cấp ủy, chính quyền xác định muốn ổn định lâu dài phải giải quyết tận gốc những vấn đề cụ thể, liên quan trực tiếp đến quyền lợi và tâm tư của dân.

Cán bộ lãnh đạo trực tiếp xuống bản gặp gỡ từng hộ, kể cả những hộ từng rào đường. Bằng những cuộc tâm tình, chia sẻ chân thành qua nhiều buổi, chính quyền không chỉ tuyên truyền chính sách mà còn thẳng thắn trao đổi về những thiệt thòi người dân đã trải qua, về trách nhiệm và sự cần thiết vì lợi ích cộng đồng.

Song song với đó, cấp ủy, chính quyền chủ động làm việc với doanh nghiệp để xử lý tồn đọng. Kết quả, gần 300 triệu đồng tiền công lao động đã được chi trả dứt điểm cho bà con trước tháng 12/2025. Việc tháo gỡ "nút thắt" kinh tế này đã tạo cơ sở vững chắc để khôi phục hoàn toàn niềm tin.

Kết quả bầu cử tại bản Nậm Vạc 1 diễn ra thành công, người dân đồng thuận tin vào cấp uỷ, chính quyền cơ sở. Ảnh: Lầu Tình

Sự chuyển biến rõ nét đến từ chính những người từng phản đối. Khi hiểu rõ chính sách và lợi ích chung, người từng rào đường trước đây lại trở thành người đi bầu cử sớm nhất, với tinh thần trách nhiệm cao. Họ còn chủ động mang nông sản tự làm tặng cán bộ để thể hiện tình cảm chân thành.

Kết quả trọn vẹn được thể hiện trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026–2031, khi 100% cử tri trong bản tự giác tham gia. Sự tham gia này không còn mang tính vận động hành chính, mà thể hiện niềm tin đã được củng cố vững chắc.

Thực tiễn ở Nậm Vạc 1 cho thấy một bài học sâu sắc: công tác tư tưởng chỉ thực sự hiệu quả khi gắn liền với việc giải quyết thiết thực quyền lợi của người dân. Niềm tin không thể tạo dựng bằng lời nói, mà bồi đắp từ những hành động cụ thể, từ sự gần dân, hiểu dân.