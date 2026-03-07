Phường Yên Tử là nơi gắn liền với không gian văn hóa tâm linh đặc sắc của Quảng Ninh. Tại đây, nhiều mô hình khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ đang phát huy hiệu quả. Không chỉ mang lại thu nhập ổn định, những mô hình này còn góp phần tạo việc làm và gìn giữ giá trị văn hóa địa phương.

Một trong những mô hình tiêu biểu là thương hiệu đan len Linh’s Crochet của chị Đỗ Thùy Linh (khu Đồng Chanh). Từ niềm đam mê nghề thủ công, chị Linh khởi đầu với những sản phẩm nhỏ lẻ, dần mở rộng sản xuất khi nhu cầu quà lưu niệm của du khách hành hương Yên Tử tăng cao. Từ những cuộn len nhiều màu sắc, qua bàn tay khéo léo của phụ nữ địa phương đã hình thành các sản phẩm thú bông, búp bê và nhiều món quà lưu niệm độc đáo.

Cơ sở của chị Linh đã tạo việc làm ổn định cho gần 40 lao động, trong đó hơn 90% là phụ nữ dân tộc Dao và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mỹ Dung

Đến nay, cơ sở của chị Linh đã tạo việc làm ổn định cho gần 40 lao động, trong đó hơn 90% là phụ nữ dân tộc Dao và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Sản phẩm không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn được xuất khẩu sang một số thị trường châu Âu.

Thu nhập bình quân 4 - 5 triệu đồng/tháng tuy chưa cao nhưng có ý nghĩa lớn đối với phụ nữ vùng cao khi có việc làm tại chỗ, không phải rời quê đi làm ăn xa và có thêm sự tự tin trong cuộc sống.

Không dừng lại ở việc sản xuất, mỗi tháng chị Linh còn tổ chức các lớp dạy đan len miễn phí cho phụ nữ địa phương. Từ những người chưa từng cầm kim móc, nhiều chị em đã có thể làm ra sản phẩm hoàn chỉnh và tham gia vào quá trình sản xuất của cơ sở.

Nhiều phụ nữ tự tin hơn nhờ thành thạo nghề đan móc. Ảnh: Mỹ Dung

Theo chị Nguyễn Thu Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Tử, tổ chức Hội luôn xác định việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp không chỉ dừng lại ở vốn vay mà còn chú trọng trang bị kiến thức quản trị, kết nối thị trường và xây dựng thương hiệu.

Tại thôn Điền Xá (Đặc khu Vân Đồn), chị Hà Thị Hương là điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi với mô hình chăn nuôi lợn thịt kết hợp kinh tế vườn. Nhờ sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương, chị được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, tiếp cận kiến thức chăn nuôi an toàn sinh học và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất.

Từ năm 2023, chị mạnh dạn vay vốn mở rộng chuồng trại lên 80m² với 5 ô chuồng, bố trí hợp lý giữa lợn nái và lợn thịt theo từng giai đoạn. Gia đình còn đầu tư hai bể biogas để tận dụng chất thải chăn nuôi làm khí đốt, vừa tiết kiệm chi phí vừa bảo vệ môi trường.

Tận dụng 8 sào ruộng sẵn có, gia đình chị trồng lúa, rau màu và nuôi cá, tạo nguồn thực phẩm sạch và thức ăn cho chăn nuôi. Đồng thời, chị chủ động con giống bằng cách duy trì hai lợn nái khỏe mạnh phục vụ nuôi thương phẩm. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăn nuôi khoa học, đàn lợn phát triển ổn định, ít dịch bệnh.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Hương còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ con giống và hướng dẫn kỹ thuật cho các hội viên phụ nữ trong thôn. Nhờ đó, nhiều gia đình đã bước đầu tiếp cận mô hình chăn nuôi hiệu quả và cải thiện thu nhập.

Hội viên Hội LHPN thôn Điền Xá (Đặc khu Vân Đồn) tham quan mô hình chăn nuôi lợn thịt của gia đình chị Hà Thị Hương

Từ những mô hình như vậy, phong trào phụ nữ khởi nghiệp ở Quảng Ninh đang dần lan tỏa, không còn là những điểm sáng riêng lẻ. Phụ nữ ngày càng chủ động tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất, dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025. Thông qua chương trình, toàn tỉnh đã hỗ trợ hơn 2.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh, đồng thời hình thành nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ quản lý.

Trên nền tảng đó, Quảng Ninh tiếp tục triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”, hướng tới xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đồng bộ, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tiềm năng, làm chủ kinh tế và đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh.