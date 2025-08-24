Chỉ vài giờ sau đại nhạc hội 8Wonder, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) tiếp tục trở thành điểm hẹn của hơn 21.000 vận động viên tới tham gia giải chạy kỷ lục Việt Nam Tôi Đó chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Tâm điểm sự kiện mới của Thủ đô

Vừa dự concert “8Wonder: Moments of Wonder” tối 23/8, sang ngày mới 24/8, anh Quang Hạnh (40 tuổi, Hà Nội) lại cùng gia đình có mặt tại giải chạy “Việt Nam Tôi Đó”. Cả 2 sự kiện “bom tấn” cùng diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia vừa mới khánh thành.

“Hai sự kiện với lượng người tham dự kỷ lục, lại diễn ra gần như song song nhưng công tác tổ chức vẫn rất chỉn chu, bài bản khiến mình thực sự ấn tượng. Nếu không phải Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia thì khó có địa điểm nào đủ sức đáp ứng”, anh Hạnh trầm trồ.

“Việt Nam Tôi Đó” lập kỷ lục giải chạy có số người mặc áo cờ đỏ sao vàng nhiều nhất Việt Nam

Điều ấn tượng nhất của “Việt Nam Tôi Đó” là việc các vận động viên cùng thực hiện “dress code yêu nước”, xác lập kỷ lục giải chạy có số người mặc áo cờ đỏ sao vàng nhiều nhất Việt Nam.

Với quy mô 90ha, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có thể đáp ứng đồng thời nhiều triển lãm, concert, sự kiện quy mô lớn

Những con đường thênh thang tại Vinhomes Global Gate nhuộm sắc quốc kỳ, mang thông điệp lớn về tinh thần đoàn kết: “1 màu cờ - 1 Tổ quốc”.

“Vừa chạy nhưng cả gia đình mình vẫn không quên làm bộ ảnh check-in cùng với Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - một kỷ quan mới của Thủ đô. Cảnh quan vô cùng ấn tượng, cứ giơ máy lên là lập tức có ảnh đẹp”, anh Quang Hạnh chia sẻ.

Sắc áo cờ đỏ, sao vàng nhuộm đỏ các cung đường quanh trung tâm triển lãm Top 10 thế giới

Sau khi tham gia giải chạy, các gia đình còn hòa mình vào chuỗi hoạt động bên lề thú vị, như chụp ảnh tương tác, thi ảnh, triển lãm tranh, biểu diễn võ thuật cổ truyền Việt Nam, múa và hoà nhạc các bài hát yêu nước và các bản hit đương đại… Kết nối thuận tiện, trải nghiệm đa dạng cộng hưởng cùng không gian khoáng đạt hiếm có ngay cạnh trung tâm biến Vinhomes Global Gate trở thành điểm hẹn vui chơi, giải trí cuối tuần đầy sôi động phía đông bắcThủ đô.

Vinhomes Global Gate đã trở thành tâm điểm sự kiện mới của Thủ đô

Khởi đầu bùng nổ của “phố thương mại tỷ đô”

Vừa chính thức khánh thành, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đã khuấy động khu Đông Bắc Hà Nội bởi hàng loạt sự kiện “bom tấn”. Ngay trước giải chạy “Việt Nam Tôi Đó” là các đại nhạc hội bùng nổ: 8Wonder: Moments of Wonder (hơn 50.000 khán giả), V-Concert (hơn 25.000 khán giả) và V-Fest (hơn 25.000 khán giả).

Đặc biệt, tâm điểm của chuỗi chương trình chào mừng 80 năm Quốc khánh là triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ chính thức khai màn ngày 28/8 và kéo dài đến 5/9, dự kiến thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Với các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia sẽ mang hơn 60 triệu lượt khách/năm về trước cửa Boutique Gate

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đi vào vận hành đã kích hoạt nền kinh tế Expo trị giá tỷ đô cho Vinhomes Global Gate với con số hơn 60 triệu lượt khách/năm. Cùng với đó là hơn 40.000 cư dân tinh hoa đang bắt đầu chuyển về Vinhomes Global Gate sau khi đại đô thị chính thức bàn giao nhà từ tháng 8/2025.

Thành phố Expo đẳng cấp quốc tế đầu tiên của Việt Nam đã hình thành, mở ra tiềm năng thương mại, dịch vụ khổng lồ cho mọi mô hình kinh doanh tại Vinhomes Global Gate. Hưởng lợi trực tiếp chính là “thương phố tỷ đô” Boutique Gate với bộ 3 phố thương mại đắt giá, gồm Hoàng Hôn, Bình Minh và phố Expo.

Dòng khách khổng lồ chính là thị trường tiềm năng cho nhiều ngành hàng, đảm bảo các căn boutique cứ mở cửa là kinh doanh nhộn nhịp suốt 365 ngày/năm. Triển vọng về lượng khách cũng được thúc đẩy bởi các tiện ích đẳng cấp quanh Boutique Gate, như tổ hợp văn phòng hạng A, khách sạn 5 sao,… Đây là những “thỏi nam châm” mang tới dòng khách chất lượng cao, gồm các doanh nhân, chuyên gia, khách du lịch MICE có mức chi tiêu lớn.

Boutique Gate là tọa độ hấp dẫn cho mọi ngành hàng khi sở hữu lợi thế kế cận Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Ảnh phối cảnh

Lượng khách tới Boutique Gate hứa hẹn liên tục gia tăng khi nhiều công trình hạ tầng chiến lược bao quanh Vinhomes Global Gate sẽ hoàn thành trong 2 năm tới, trong đó có sân bay Gia Bình (vừa khởi công vào 19/8) và đường nối vào trung tâm Hà Nội, dự kiến hoàn thành 2026; cầu Tứ Liên hoàn thành 2027, giúp việc di chuyển của cư dân và du khách từ mọi hướng về đây thêm dễ dàng.

Nhằm phục vụ lượng khách lớn, Boutique Gate được thiết kế đa công năng với 5 tầng, 1 tum, 2 mặt tiền, tổng diện tích sàn khoảng 490m². Không gian linh hoạt cho phép chủ sở hữu hoặc khách thuê khai thác đa dạng mô hình kinh doanh, như flagship store, nhà hàng fine-dining, spa, lounge, … giúp tối ưu doanh thu và mang lại tiềm năng tăng trưởng lớn.

Thế Định