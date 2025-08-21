UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 91/2025/NĐ-CP ngày 24/4/2025 của Chính phủ về thời điểm xác định giá đất đối với quỹ đất thanh toán theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ba dự án cần rà soát gồm: Dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính; dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 và dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc kết hợp hoàn thiện đường trục Bắc - Nam.

Theo kế hoạch, UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan thực hiện 6 nhiệm vụ để rà soát các thủ tục, trình tự thực hiện 3 dự án BT nói trên.

TPHCM đang định giá lại quỹ đất đã thanh toán cho 3 dự án BT tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Anh Phương

Đến nay, đã có 3 nhiệm vụ hoàn thành, bao gồm: Kiểm tra hợp đồng BT (ký tắt và ký chính thức) của từng dự án; xác định căn cứ lựa chọn nhà đầu tư; và rà soát, định giá quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư tại thời điểm ký hợp đồng cũng như thời điểm giao đất.

Trong tháng 8/2025, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì việc xác định ranh giới, diện tích và giá của phần đất đã có quyết định giao hoặc cho thuê để thanh toán cho nhà đầu tư.

Trường hợp phần đất đã giao chưa đủ để thanh toán và cần bổ sung thêm đất, cơ quan chức năng cũng phải xác định rõ ranh giới, diện tích và giá trị quỹ đất bổ sung. Nếu sau khi định giá lại có sự thay đổi về giá trị quỹ đất thanh toán, UBND thành phố sẽ thỏa thuận với nhà đầu tư để ký phụ lục hợp đồng BT.

Trong tháng 9/2025, Sở Tài chính được giao đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán giá trị hoàn thành các dự án BT, xác định diện tích và giá trị quỹ đất dùng để thanh toán cho nhà đầu tư, đồng thời xác định diện tích đất chênh lệch (nếu có) và giá trị phần đất này.

Sau khi hoàn tất các thủ tục trên, Cục Thuế TPHCM sẽ tính và thu tiền sử dụng đất của các dự án BT.

Cầu Ba Son được đưa vào sử dụng từ tháng 4/2022. Ảnh: Anh Phương

Cả 3 dự án BT đang được UBND TPHCM rà soát đều nằm trong danh sách 20 dự án thuộc diện thanh tra trực tiếp được Thanh tra Chính phủ công bố mới đây.

Bốn tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm có tổng chiều dài gần 12km, do CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng. Chủ đầu tư được thanh toán 106ha đất để triển khai Khu đô thị Sala, trong đó 45ha là đất ở và thương mại, phần còn lại khoảng 61ha dành cho hạ tầng giao thông và các công trình tiện ích.

Cầu Thủ Thiêm 2 (nay là cầu Ba Son) cũng do CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư, có chiều dài gần 1,5km, nối quận 1 (cũ) với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án này khoảng 4.260 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh xuống còn 3.082 tỷ đồng do giảm chi phí dự phòng và lãi vay. Để hoàn vốn cho chủ đầu tư, TPHCM đã thanh toán quỹ đất 1,6ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam do liên danh CII - Khánh An làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 1.642 tỷ đồng. TPHCM đã thanh toán cho chủ đầu tư 9 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng diện tích gần 9,6ha.



