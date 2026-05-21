Được thành lập từ năm 2015 theo di nguyện của cố danh họa Lê Bá Đảng, quỹ hướng tới việc hỗ trợ các nghệ sĩ, học giả trẻ phát triển những thực hành sáng tạo mang tinh thần tiếp nối di sản nghệ thuật của ông. Ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại, chương trình đã thu hút nhiều hồ sơ chất lượng thuộc các lĩnh vực nghệ thuật thị giác, nghiên cứu, bảo tồn và phát triển cộng đồng.

Tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang.

Ở hạng mục Sáng tạo, nghệ sĩ Lê Giang được ghi nhận với dự án nghiên cứu kỹ thuật đồ họa tranh in và hội họa đa chất liệu, lấy cảm hứng từ kỹ thuật dập nổi, in lưới cùng kỹ thuật vàng của Lê Bá Đảng. Từ việc tiếp cận kho lưu trữ tại Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng, nghệ sĩ mong muốn khai phá chất liệu giấy như một thực thể đa diện, mở ra những lớp địa chất mang tính kiến trúc và tâm linh.

Lê Giang tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam, hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Nghệ thuật London (UAL), từng tham gia nhiều triển lãm quốc tế như Asia Pacific Triennial 2024, Art Basel Hong Kong 2022 và được Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách 30 Under 30 năm 2018.

Tác phẩm "Mầm cội" của Lê Tấn Chung.

Cùng hạng mục, kiến trúc sư cảnh quan kiêm nghệ sĩ Lê Tấn Chung gây chú ý với dự án sắp đặt lấy cảm hứng từ ngôi nhà nhỏ của cố họa sĩ tại làng Bích La, Quảng Trị. Tác phẩm là một vòm lớn tạo dựng từ các vật liệu tái sinh như quặng xỉ, trấu đun, xà cừ…, gợi nên trải nghiệm về ánh sáng, bóng tối và ký ức địa tầng.

Theo quỹ, thực hành nghệ thuật của Lê Tấn Chung tập trung vào việc lắng nghe nơi chốn, khơi mở mối quan hệ giữa con người và môi trường sống thông qua các chất liệu mang dấu vết thời gian.

Ở hạng mục Nghiên cứu, nhà nghiên cứu độc lập Tô Nguyễn Nhật Anh được trao giải với đề tài khảo sát sự dung hợp giữa hình thức đồ họa và ngôn ngữ trong di sản nghệ thuật của Lê Bá Đảng. Dựa trên lý thuyết liên trung gian và tư tưởng Deleuze, nghiên cứu tiếp cận lối tự sự thị giác của cố danh họa như một hành động diễn dịch văn hóa, đồng thời mở rộng góc nhìn về chủ nghĩa hiện đại toàn cầu.

Tác phẩm của Tô Nguyễn Nhật Anh.

Tô Nguyễn Nhật Anh hiện hoạt động tại TPHCM, sở hữu bằng cử nhân kép Văn học Anh và Truyền thông tại ĐH Denison (Mỹ), cùng bằng thạc sĩ Văn học So sánh tại University College London (Anh).

Trong khi đó, hạng mục Lãnh đạo trẻ thuộc về Lê Thị Ngọc Phụng - sinh viên ngành Nghiên cứu Nghệ thuật và Truyền thông của ĐH Fulbright Việt Nam. Ngọc Phụng đặt mục tiêu tham gia ghi chép, phản tư các thực hành nghiên cứu và sáng tác trong bối cảnh lưu trú nghệ thuật của Quỹ, đồng thời góp phần đưa di sản của Lê Bá Đảng đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Giải thưởng Myshu 2025 được trao cho học giả Vũ Đỗ với dự án khảo sát kỹ thuật và bảo quản phòng ngừa cho các tác phẩm đang lưu giữ tại Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng ở Huế. Dự án hướng tới xây dựng dữ liệu về vật liệu, kỹ thuật chế tác, hiện trạng xuống cấp cũng như đề xuất giải pháp bảo quản phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế tại Việt Nam.

Theo đại diện quỹ, kết quả mùa giải đầu tiên phản ánh định hướng phát triển trong giai đoạn mới: khuyến khích những thực hành đối thoại với di sản thông qua nghiên cứu chuyên sâu, thử nghiệm vật liệu, bảo tồn và các mô hình kiến tạo tri thức liên ngành.

Trong thời gian tới, Quỹ Sáng tạo Lê Bá Đảng sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình lưu trú, nghiên cứu, hỗ trợ sáng tác và hợp tác chuyên môn nhằm góp phần xây dựng môi trường nghệ thuật năng động, bền vững tại Việt Nam.

Danh họa Lê Bá Đảng Danh họa Lê Bá Đảng, còn được biết đến với nghệ danh Lebadang, sinh năm 1921 tại Quảng Trị. Ông theo học Trường Mỹ thuật Toulouse (Pháp) và trở thành một trong những danh họa Việt Nam có tầm ảnh hưởng quốc tế. Trong suốt sự nghiệp, ông không ngừng thử nghiệm nhiều chất liệu và loại hình nghệ thuật, nổi bật với hội họa, đắp nổi và điêu khắc. Dù sống nhiều năm ở nước ngoài, tình yêu quê hương vẫn là mạch nguồn xuyên suốt trong các sáng tác của ông.

