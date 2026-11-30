Từ nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ sinh kế đến chuyển giao kỹ thuật sản xuất, những chính sách sát với thực tiễn đang giúp nhiều hộ đồng bào Raglai ở Khánh Sơn (Khánh Hòa) thay đổi cách làm ăn, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Có vốn ưu đãi, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng

Những ngày cuối tháng 11, mùa thu hoạch vừa kết thúc, bà Cao Thị Tâm (ở thôn Tô Hạp, xã Khánh Sơn) lại tất bật chăm sóc từng gốc sầu riêng. Vườn sầu riêng Monthong xanh tốt trên diện tích 1ha này là thành quả sau nhiều năm kiên trì gây dựng của vợ chồng bà.

Nhớ lại những ngày đầu lập nghiệp, bà Tâm cho biết tài sản của hai vợ chồng khi ấy chỉ có 1ha đất trên lưng chừng đồi. Nhiều năm trồng keo, thu nhập ít ỏi, cuộc sống gia đình luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau.

Gần 8 năm trước, nhận thấy cây sầu riêng có giá trị kinh tế cao, vợ chồng bà bàn nhau phá bỏ vườn keo để chuyển đổi cây trồng. Thế nhưng, thuộc diện hộ nghèo, không có vốn đầu tư, hai vợ chồng chưa dám mạnh tay làm ăn.

Bước ngoặt đến khi gia đình bà được cán bộ xã và người có uy tín trong cộng đồng tuyên truyền về chính sách vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội. Cùng với việc được hỗ trợ cây giống, phân bón, vợ chồng bà bắt tay vào cải tạo vườn đồi.

Bà Tâm kể, những ngày đầu chuyển đổi cây trồng, khó khăn lớn nhất là thiếu nước tưới. Không có điều kiện đầu tư hệ thống dẫn nước, hai vợ chồng phải kéo hàng nghìn mét ống nhựa qua những triền đồi dốc để đưa nước về vườn.

Vườn trái cây cho doanh thu cả tỷ đồng mỗi năm của gia đình bà Tâm.

Sau khi trình bày nguyện vọng với địa phương, gia đình bà được vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư hệ thống tưới. Được cán bộ xã hướng dẫn kỹ thuật, vợ chồng bà chọn cách đầu tư từng bước, mỗi năm xuống giống thêm 20-30 cây sầu riêng Monthong.

Sau khoảng ba năm rưỡi chăm sóc, những cây sầu riêng đầu tiên bắt đầu cho thu hoạch. Đến nay, những cây 8 năm tuổi cho trung bình 35-50 quả/cây, có cây đạt khoảng 70 quả.

Theo bà Tâm, năm ngoái, khoảng 200 gốc sầu riêng của gia đình cho thu hoạch 13 tấn quả. Nhờ nguồn thu từ vườn cây, vợ chồng bà đã trả hết khoản vay ngân hàng.

Năm nay, sản lượng sầu riêng của gia đình đạt khoảng 20 tấn. Với giá thương lái thu mua tại vườn khoảng 50.000 đồng/kg, vợ chồng bà thu về khoảng 1 tỷ đồng.

Từ hộ nghèo, gia đình bà Tâm nay không chỉ có nguồn thu nhập ổn định mà còn có điều kiện chăm lo việc học hành của hai con gái.

Tạo sinh kế lâu dài, hạn chế nguy cơ tái nghèo

Để có thêm những hộ dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, thay đổi cách làm ăn như gia đình bà Tâm, công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở đóng vai trò quan trọng.

Hơn 15 năm gắn bó với công tác thôn, chị Mấu Thị Ném, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tô Hạp, trở thành cầu nối đưa chính sách đến gần hơn với đồng bào Raglai.

Thôn hiện có 647 hộ với 2.325 nhân khẩu, trong đó đồng bào Raglai chiếm khoảng 40%. Am hiểu phong tục, tập quán của bà con, chị Ném lựa chọn cách tuyên truyền gần gũi, gắn với nhu cầu sản xuất và đời sống. Ngoài các buổi họp thôn, chị còn sử dụng nhóm Zalo cộng đồng để cập nhật chính sách, thông tin hỗ trợ sinh kế và phổ biến pháp luật.

Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều hộ dân được hỗ trợ phát triển các mô hình chăn nuôi bò, gà, lợn; hỗ trợ phân bón trồng sầu riêng và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất.

Những mô hình làm ăn hiệu quả như của gia đình bà Tâm cũng được giới thiệu để bà con học hỏi, lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp.

Trao đổi với VietNamNet, ông Mai Trọng Thanh, Trưởng phòng Kinh tế xã Khánh Sơn, cho biết toàn xã hiện có 1.345ha sầu riêng, trong đó 997ha đang cho thu hoạch. Năm 2026, sản lượng đạt gần 18.000 tấn, doanh thu bình quân mỗi hecta đạt 750 triệu đến 1 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 500-750 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong hơn 2.600 hộ trồng sầu riêng, có hơn 1.000 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh sầu riêng, địa phương khuyến khích người dân trồng măng cụt, chăn nuôi bò sinh sản để đa dạng hóa nguồn thu. Xã cũng tạo điều kiện cho bà con tiếp cận vốn vay ưu đãi, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng vùng trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, cấp mã số vùng trồng, phát triển sản phẩm OCOP và kết nối tiêu thụ nông sản.

Các nguồn vốn được lồng ghép để đầu tư đường vào khu sản xuất, đập giữ nước, kè chống sạt lở, giúp người dân ổn định sản xuất, giảm chi phí.

Năm 2026, toàn xã Khánh Sơn có 17 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,61%, tương ứng 124 hộ; số hộ cận nghèo còn 144 hộ, chiếm 4,19%.

Theo ông Thanh, địa phương sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình sinh kế hiệu quả, hỗ trợ người dân tiếp cận vốn, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật và liên kết tiêu thụ nông sản. Đặc biệt, xã chú trọng đồng hành với những hộ mới thoát nghèo, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, tạo sinh kế lâu dài, hạn chế nguy cơ tái nghèo.