Bất động sản tuần qua nổi bật với tin tức lộ diện dự án nhà ở xã hội lớn nhất cả nước; Từ 31/12/2028, công chứng mua bán nhà đất ở tỉnh khác nếu đủ điều kiện; Vụ ông Lê Thanh Thản ở CT6 Kiến Hưng, cư dân nói về mức giá đền bù 53 triệu/m2.