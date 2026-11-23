Bất động sản tuần qua nổi bật với tin tức lộ diện dự án nhà ở xã hội lớn nhất cả nước; Từ 31/12/2028, công chứng mua bán nhà đất ở tỉnh khác nếu đủ điều kiện; Vụ ông Lê Thanh Thản ở CT6 Kiến Hưng, cư dân nói về mức giá đền bù 53 triệu/m2.
Căn hộ chưa sổ đỏ tại CT6 Kiến Hưng do ông Lê Thanh Thản xây dựng được tòa án thông báo định giá theo giá nhà đã có sổ trên thị trường, khoảng 53 triệu đồng/m2, làm dấy lên kỳ vọng với nhiều cư dân tại các chung cư sai phạm khác.
Về xử lý vi phạm tại chung cư HH Linh Đàm, chuyên gia cho rằng cần hạn chế lãng phí, xáo trộn đời sống cư dân. Có thể giảm mật độ dân số bằng cách chuyển đổi một số tầng để phục vụ cứu nạn, cứu hộ, làm nhà trẻ, nhà để xe...