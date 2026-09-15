UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm an sinh xã hội đối với các dự án nhà ở của doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh.

Danh sách gồm các dự án: CT6 Kiến Hưng, Khu hỗn hợp Đại Thanh, Khu nhà ở Xa La, CT5 Tân Triều, các tòa VP3, VP5, VP6 Linh Đàm, tổ hợp chung cư HH Linh Đàm và khu nhà ở CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ xác định cụ thể số lượng, diện tích hiện trạng và vị trí các căn hộ được xây dựng tại từng tầng của từng tòa nhà.

Sau khi rà soát hiện trạng, Hà Nội dự kiến phân loại các hạng mục công trình, căn hộ và tòa nhà thành 2 nhóm: được phép tồn tại hoặc phải di dời, phá dỡ. Việc rà soát, tổng hợp số liệu dự kiến được thực hiện trong tháng 10-11.

Để có cơ sở xử lý, thành phố dự kiến xây dựng Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về cơ chế, chính sách đặc thù đối với các vi phạm và dự án tồn đọng, kéo dài. Dự thảo được yêu cầu trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp cuối tháng 9, mục tiêu trình trước ngày 30/9.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm gồm 12 tòa nhà chỉ được phép xây dựng 27 tầng, nhưng chủ đầu tư đã xây dựng từ 36-41 tầng, vượt nhiều tầng so với quy hoạch được phê duyệt. Ảnh: Hồng Khanh

Trao đổi với PV VietNamNet, một cư dân đang sinh sống tại tầng 20 tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) cho biết, người dân chưa nhận được thông báo chính thức từ chính quyền địa phương về phương án xử lý. Phần lớn thông tin mà cư dân tiếp cận được là qua báo chí và trao đổi trong cộng đồng dân cư.

Theo cư dân này, qua những thông tin mà gia đình tìm hiểu, tầng 20 được cho là thuộc nhóm được phép tồn tại. Tuy nhiên, gia đình vẫn không khỏi lo lắng bởi chưa có phương án chính thức.

"Gia đình tôi về đây từ năm 2016, cũng là những cư dân đầu tiên. Chúng tôi rất lo nếu việc xử lý sau này ảnh hưởng trực tiếp đến chỗ ở của mình", cư dân nói.

Theo đó, cư dân mua căn hộ tại HH Linh Đàm thông qua giao dịch nhà ở thương mại thông thường, ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư và thực hiện thanh toán, nhận nhà theo quy định tại thời điểm giao dịch. Giá mua ban đầu khoảng 16 triệu đồng/m2.

"Cư dân mong muốn được tiếp tục ở tại đây. Trường hợp phải di dời, phá dỡ, ‘cắt’ phần tầng xây dựng vượt phép, phải có kế hoạch và cơ chế chính sách cụ thể, bảo đảm chỗ ở và an sinh tương đương nơi ở cũ", cư dân kiến nghị.

Theo cư dân này, nếu thực hiện phá dỡ một phần công trình thì yêu cầu quan trọng nhất là phải bảo đảm an toàn, chất lượng và khả năng tiếp tục sử dụng của tòa nhà.

"Phá dỡ tầng sai phép nhưng phải bảo đảm tòa nhà vẫn tiếp tục sử dụng được. Với cư dân, theo tôi cần có sự đồng thuận cao đối với phương án đưa ra. Nếu chỉ số ít đồng tình mà ảnh hưởng đến đông đảo người dân thì rất khó thực hiện", cư dân chia sẻ.

Di dời không chỉ là chuyển đến nơi ở khác

Ông Nguyễn Đỗ Hải, cư dân tòa HH1A, HH Linh Đàm cũng cho hay người dân chủ yếu nắm bắt thông tin qua phương tiện truyền thông và trao đổi với nhau.

Theo ông Hải, điều mọi người quan tâm nhất hiện nay là phải làm rõ trách nhiệm của các bên và có giải pháp tránh đẩy rủi ro về phía người mua nhà.

"Sai phạm là của chủ đầu tư và các đơn vị quản lý liên quan. Cư dân mua bằng tiền thật, không có sai phạm trong việc mua bán, ký kết hợp đồng với chủ đầu tư", ông nói.

Biểu đồ: Hồng Khanh

Biểu đồ: Hồng Khanh

Theo ông Hải, tổ hợp chung cư HH Linh Đàm hiện có cộng đồng dân cư rất lớn, việc xử lý nếu không có phương án phù hợp sẽ tác động trực tiếp tới đời sống của hàng vạn người.

"Cư dân rất lo lắng và cần những thông tin rõ ràng từ chính quyền địa phương. Thành phố cần có lộ trình rõ ràng, lấy ý kiến cư dân, đồng thời có giải pháp xử lý phù hợp đối với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có sai phạm một cách ổn thỏa", ông Hải kiến nghị.

Ông Hải cho rằng, nếu phương án có nội dung di dời thì thành phố không thể chỉ tính đến việc chuyển người dân sang nơi ở khác.

“Người dân ở đây hơn 10 năm rồi. Di dời không chỉ là chuyển đến nơi khác là xong, mà còn là cuộc sống, công việc, trường học của con cái và các vấn đề an sinh”, ông Hải nói.

Cư dân này cho biết gia đình ông đã chuyển về HH Linh Đàm sinh sống khoảng 10 năm, thuộc nhóm những người đầu tiên ký hợp đồng và nhận bàn giao căn hộ. Vì vậy, trong trường hợp phải xử lý một phần công trình, cư dân đề nghị phải có phương án kỹ thuật bảo đảm chất lượng và an toàn cho toàn bộ tòa nhà.

"Đây không phải công trình chưa có người ở mà các tòa nhà này người dân đã sinh sống ổn định hơn 10 năm. Nếu phải di dời, phá dỡ, tác động không chỉ đến một vài tầng mà có thể ảnh hưởng đến cả tòa nhà, thậm chí các khu vực liên quan trong dự án", ông Hải cho hay.

Nếu cơ quan chức năng nghiên cứu phương án cho tồn tại và yêu cầu chủ đầu tư khắc phục, sửa chữa, cư dân mong muốn các vấn đề về hạ tầng, trong đó có tầng hầm và các điều kiện phục vụ sinh hoạt, cũng được giải quyết đồng bộ.

"Nếu có giải pháp hợp tình, hợp lý thì người dân sẽ đồng tình và hợp tác", ông Hải nói.

Thông tin từ cư dân, đại diện các toà nhà đã bắt đầu tập hợp ý kiến nêu lên nguyện vọng và kiến nghị của tập thể cư dân dù chưa có cuộc họp của chính quyền địa phương.