Ký ức đưa NSND Thái Bảo trở về những năm 1975 - 1978. Khi ấy, chị đang là cô học trò nhỏ hệ sơ cấp ngành đàn bầu tại Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Trong một buổi trả bài tại nhà cô giáo - NSND Thanh Tâm, Thái Bảo vô tình gặp Thu Hiền. Lúc bấy giờ, Thu Hiền đã là một cái tên "nổi như cồn", tiếng hát lan tỏa khắp mọi miền đất nước.

Ảnh chụp năm 1986 tại Huế. Các nghệ sĩ trong ảnh gồm: NSND Thu Hiền, NSND Trung Đức, NSND Kiều Hưng, NSND Bích Liên, nhạc sĩ Trần Tiến.

"Tôi đã sững người trong vài giây. Tôi không thể nghĩ mình đang đứng bên cạnh một giọng hát hay như thế. Chị Hiền lúc đó sở hữu khuôn mặt khả ái và mái tóc đen mượt dài quá lưng. Buổi gặp gỡ tình cờ ấy như một định mệnh, mở đầu cho một mối duyên nợ kéo dài suốt cuộc đời chúng tôi" - NSND Thái Bảo xúc động nhớ lại.

Năm 1984, Thái Bảo chính thức được nhận về Đoàn ca múa Trung ương (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam). Đây là cái nôi của những ngôi sao sáng chói lúc bấy giờ như: NSND Thanh Huyền, NSND Trần Hiếu, NSND Quang Thọ, NSND Trung Đức, NSƯT Vũ Dậu, nghệ sĩ Kiều Hưng, Ái Vân, Lệ Quyên... Giữa một "rừng sao" ấy, NSND Thái Bảo và NSND Thu Hiền lại là cặp bài trùng có cơ hội đi biểu diễn cùng nhau nhiều nhất.

NSND Thái Bảo và NSND Thu Hiền.

Chính những chuyến đi giúp NSND Thái Bảo tận mắt chứng kiến tình yêu đại chúng nồng nhiệt dành cho đàn chị. Có những ngày cao điểm, hai chị em phải hát tới 7, 8 show. Theo quy định, mỗi ca sĩ chỉ hát một số lượng bài nhất định nhưng với Thu Hiền, chị luôn "vượt mức" vì khán giả vỗ tay không ngớt, yêu cầu hát tiếp đến gần cả chục bài. Sự cống hiến quên mình của người chị lớn đã gieo vào lòng Thái Bảo niềm ngưỡng mộ và nể phục sâu sắc.

Hơn 40 năm gắn bó, bước chân của hai nữ nghệ sĩ đã in dấu từ những vùng biên giới xa xôi "màn trời chiếu đất" cho đến những chuyến lưu diễn dài ngày nơi đất khách quê người. Khó khăn, vất vả, vinh quang, hạnh phúc cũng chạm tới. Họ đã cùng nhau đi qua tất cả bằng sự chia ngọt sẻ bùi đúng nghĩa.

Nghệ sĩ khi đi lưu diễn nước ngoài phải đối mặt với lịch trình dày đặc. Có những ngày di chuyển liên tục từ thành phố này sang thành phố khác, đến nơi là khán giả đã ngồi kín rạp. Không kịp lót dạ, hai chị em chỉ kịp dặm vội lớp phấn son rồi lao ra sân khấu. Họ hát liền tù tì chục bài theo yêu cầu của kiều bào, khi bước vào cánh gà đói hoa cả mắt.

Thế nhưng, đằng sau sự mệt mỏi ấy lại là những kỷ niệm vô cùng đáng yêu mà NSND Thái Bảo không bao giờ quên: "Dù đêm trước diễn mệt và ngủ muộn thế nào thì đúng 5 giờ sáng 'nàng' đã gọi tôi dậy: Em ơi! Dậy đi shopping thôi, ngủ là hết ngày. Chị pha sâm cho em uống này... Vừa cảm động, vừa phục 'nàng' sát đất từ tinh thần cho đến sức khỏe dẻo dai".

NSND Thái Bảo chia sẻ, chị thích NSND Thu Hiền ở sự thẳng thắn.

Lúc đói thì gói mì tôm bẻ đôi, lúc mệt thì củ sâm chia nửa - những điều giản dị ấy đã gắn kết NSND Thu Hiền và NSND Thái Bảo lại như chị em trong gia đình.

Cách nhau đúng 1 con giáp (12 tuổi), NSND Thu Hiền đối với Thái Bảo vừa là đàn chị lớn, vừa là chỗ dựa tinh thần qua những biến cố của tuổi thanh xuân. Trong một môi trường nghệ thuật vốn dĩ ai cũng có cái "tôi" rất lớn, việc giữ được một tình bạn bền vững đòi hỏi sự thấu hiểu và tôn trọng tuyệt đối.

NSND Thái Bảo chia sẻ thích NSND Thu Hiền ở sự thẳng thắn. Thu Hiền là người giàu kinh nghiệm nhưng không bao giờ áp đặt. Những lời góp ý của chị về chuyên môn luôn chân thành, nhẹ nhàng nhưng đi thẳng vào sự thật để đàn em hoàn thiện mình hơn. Ngoài đời, "chị cả" Thu Hiền lại là người sống tình cảm, hóm hỉnh và duyên dáng. Nếu có hiểu lầm, chị không bao giờ để bụng mà luôn nói thẳng để hai chị em thêm thấu hiểu.

Giờ đây, khi cả hai đều đã bước qua thời kỳ thanh xuân rực rỡ nhất, mái đầu đã điểm bạc nhưng tình yêu dành cho âm nhạc trong họ chưa một ngày nguội tắt. NSND Thu Hiền từng tâm sự với đàn em một câu nói khiến Thái Bảo khắc cốt ghi tâm: "Chúng mình còn sức khỏe là còn hát. Hát không vì tiền, vì danh mà hát để thỏa mãn niềm đam mê và nỗi nhớ nghề!".

Đối với NSND Thái Bảo và trong lòng công chúng Việt Nam, NSND Thu Hiền vẫn luôn là một tượng đài lớn - một tượng đài không chỉ dựng nên bằng giọng hát huyền thoại mà còn bằng cách sống cao đẹp và tình đồng nghiệp bền chặt.

Hai nữ nghệ sĩ cũng may mắn khi không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn có một nửa tuyệt vời nhiều năm ở bên để chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn. Chồng NSND Thái Bảo là NSƯT Tuấn Anh có nhiều năm công tác ở Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Còn ông xã của NSND Thu Hiền là Anh hùng Lực lượng vũ trang Vũ Ngọc Đỉnh. Ông hơn nữ ca sĩ 12 tuổi, là anh hùng phi công thời chiến với thành tích bắn hạ 6 máy bay Mỹ năm 1970.