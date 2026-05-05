Một buổi gặp gỡ giản dị của những người nghệ sĩ đã nghỉ hưu bất ngờ trở thành cuộc hội ngộ đầy cảm xúc, khi NSND Thái Bảo và NSND Quang Vinh - nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật cùng nhau đàn hát Tìm tên anh trên bờ cát - bản tình ca gắn với thanh xuân và dấu ấn nghề nghiệp của cả hai.

"Chúng tôi gặp nhau, đàn hát cho vui thôi", NSND Thái Bảo chia sẻ với phóng viên VietNamNet. Nhưng phía sau niềm vui đó cả một câu chuyện dài, một ký ức theo nghệ sĩ là "cực hot" của những năm tháng nghệ thuật sôi nổi mà đến nay chị mới có dịp kể lại trọn vẹn.

Khoảng những năm 1984 - 1985, sau các chuyến lưu diễn phục vụ tại vùng biên giới phía Bắc, NSND Thái Bảo lần đầu tiên đến Hải Phòng biểu diễn cùng Đoàn Ca múa Trung ương (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam). Chính tại đây, một cơ duyên đặc biệt đã mở ra.

Sau buổi diễn, một người đàn ông tiến lại gần chị và nói: "Em có một giọng hát rất đặc biệt, hát bằng trái tim nồng nàn và đầy cảm xúc. Anh có mấy bài rất hợp với em". Người ấy chính là nhạc sĩ Duy Thái.

Ông đưa cho nữ nghệ sĩ 2 ca khúc vừa hoàn thành: Lời của gió và Biển - ca khúc sau này được đổi tên thành Tìm tên anh trên bờ cát. Khi nghe tác giả hát mẫu Lời của gió, NSND Thái Bảo không khỏi bật cười bởi giai điệu lên xuống quãng tám bất thường, đặc biệt ở đoạn cao trào chới với đến mức gần như không ai có thể thể hiện trọn vẹn ngoài chính tác giả.

Nhưng đến ca khúc thứ 2 mọi thứ thay đổi. Ngay khi nghe Biển, chị lập tức bị cuốn hút. "Tôi cầm luôn bản nhạc trên tay anh và nói: Em thích bài này và sẽ hát ngay tối mai", chị nhớ lại.

Mang hai ca khúc về, NSND Thái Bảo hào hứng chia sẻ với NSND Quang Vinh và nhờ ông phối khí, hòa âm để kịp biểu diễn. Sau khi xem qua, NSND Quang Vinh nhận định: Lời của gió cần được chỉnh sửa vì quãng giọng quá rộng và ông quyết định chuyển thành bản song ca. Trong khi đó, Biển được đánh giá là rất hợp với giọng hát của Thái Bảo.

Không chỉ hòa âm, NSND Quang Vinh còn trực tiếp hát bè, cùng chị trình diễn ngay tối hôm sau tại Rạp Tháng Tám (Hải Phòng). Từ sân khấu ấy, ca khúc Tìm tên anh trên bờ cát chính thức cất lên và dần lan tỏa tại nhiều sân khấu lớn nhỏ của thành phố cảng.

Trong khi đó, Lời của gió sau khi được chỉnh sửa đã trở thành một bản song ca nổi bật, từng được NSND Quang Vinh và diva Hồng Nhung thể hiện thành công, để lại dấu ấn qua nhiều thế hệ khán giả.

Từ bước khởi đầu tại Hải Phòng, Tìm tên anh trên bờ cát theo chân NSND Thái Bảo đi khắp các sân khấu trên cả nước. Đến năm 1994, ca khúc được quay MV tại Vũng Tàu do đạo diễn Phan Điền thực hiện, đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong hành trình của bài hát.

Hơn 4 thập kỷ trôi qua, ca khúc ấy không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là ký ức sống động về tuổi trẻ, về những ngày tháng cháy hết mình vì nghệ thuật của những người nghệ sĩ.

Trong lần hội ngộ mới đây, NSND Thái Bảo và NSND Quang Vinh cùng song ca lại bài hát xưa. Những đoạn bè có lúc nhớ nhớ quên quên nhưng chính sự mộc mạc, đời thường ấy lại khiến khoảnh khắc trở nên chân thật và đáng trân trọng hơn bao giờ hết.

Giữa không gian của các "cụ hưu trí" - theo lời của NSND Thái Bảo, thì Tìm tên anh trên bờ cát vẫn vang lên như một lời nhắc dịu dàng về ký ức - nơi có tuổi trẻ, đam mê và những cuộc gặp gỡ định mệnh đã làm nên một phần lịch sử của âm nhạc Việt Nam.